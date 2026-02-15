Haberler

Evde merdivenden düşen Yağız Alp, ağır yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 katlı bir villanın merdiveninden düşen 1 yaşındaki Yağız Alp Ü., kafa travması ile hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildiriliyor.

Olay, saat 13.00 sıralarında Yeni Mahalle Kent Caddesi'nde site içindeki bir villada meydana geldi. Yeni yürümeye başladığı öğrenilen Yağız Alp Ü., iddiaya göre evdeki merdivenden düştü. Ağır yaralanan Yağız Alp, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tetkiklerde kafatasında kırık olduğu belirlenen bebek, ambulansla sevk edildiği Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yağız Alp sedyeyle hastaneye taşınırken babası Uğur Ü., onu öperek sakinleştirmeye çalıştı.

Yağız Alp Ü.'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
