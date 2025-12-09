1. Murat Anadolu Lisesi Müdürü Yakup Öz, okulun fiziki koşulları ve imkanlarıyla ilgili sosyal medyada yapılan eleştirilerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Öz, gazetecilere yaptığı açıklamada, depreme dayanıksız ve riskli yapı olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verilen Edirne Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi öğrencilerinin 2025-2026 eğitim döneminde 1. Murat Anadolu Lisesi'nde eğitim göreceğini anımsattı.

Bu durumun kendileri için hem bir sorumluluk hem de dayanışma temelli yeni bir birliktelik anlamı taşıdığını dile getiren Öz, son günlerde bazı veliler tarafından okulun fiziki koşulları ve imkanlarıyla ilgili dile getirilen eleştirilerin gerçeklikten uzak olduğunu belirtti.

Okula emek veren öğretmenler, çalışanlar ve öğrencilerin bu durumdan üzüntü duyduğunu anlatan Öz, şunları kaydetti:

"Bu süreçte bazı velilerin değerlendirmelerinin, okulumuzu tanımadan, iç işleyişimizi görmeden yapılmış olması, yapılan yorumların haklı eleştiri sınırının ötesine geçerek okul iklimini zedeleyici bir nitelik kazanmasına neden olmuştur. 1. Murat Anadolu Lisesi, yıllardır Edirne'de köklü bir eğitim geleneği olan, akademik başarısını sürekli artıran ve sosyal kültürel faaliyetleriyle öne çıkan bir kurumdur.

Çabamız, hem kendi öğrencilerimize hem de bu yıl misafir ettiğimiz Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi öğrencilerine güvenli, nitelikli ve gelişim odaklı bir öğrenme ortamı sunmaktır. Velilerimizin düşüncelerine her zaman değer veriyor, yapıcı eleştirilere kapımızın sonuna kadar açık olduğunu vurguluyoruz."

Yıldırım ve Tohumcu'dan Akpınar ailesine ziyaret

Edirne Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu, bedensel engelli Barış ve Aslı Akpınar çiftini ziyaret etti.

Akpınar çifti ile görüşen Yıldırım ve Tohumcu, sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Barış ve Aslı Akpınar, ziyaret dolayısıyla iki müdüre teşekkür etti.

Keşan'a Atık Getirme Merkezi kurulacak

Keşan'a, Güney Edirne Katı Atık Birliği (GÜNEKAB) tarafından yürütülen NEXT Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programınca desteklenen "Karadeniz Havzasında Sürdürülebilir Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm Uygulamaları için Sınır Ötesi İşbirliği" projesi kapsamında Atık Getirme Merkezi kurulacak.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, merkezin yapım işi ihalesi gerçekleştirildi.

Vatandaşların doğrudan ayrıştırılmış atıklarını teslim edebileceği merkez, geri dönüşüm tesisi olarak hizmet verecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keşan Belediyesi ve GÜNEKAB Başkanı Mehmet Özcan, projeyle kaynağında ayrıştırmanın teşvik edileceğini ve vatandaşların atıklarını kolayca teslim edebileceği bir altyapı oluşturulacağını belirtti.

Geri dönüştürülebilir atıkların daha yüksek oranda ekonomiye kazandırılacağını vurgulayan Özcan, Keşan ve bölgesinin çevre yönetimi kapasitesini artıracak projenin hayırlı olmasını diledi.