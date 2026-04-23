1. Meclis'te Anma Töreni... Numan Kurtulmuş: "Hiçbir Emperyal Güç ve Küresel Vesayet Odağının Bu Aziz Milletin Boynuna Tasma Takmasına İmkan Yoktur"

(ANKARA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) kuruluşunun 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla 1. Meclis binasında düzenlenen anma töreninde konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Sadece bir binanın içerisindeki mücadele ya da fikirlerin üretilmesi değil, bu milletin en zor şartlar altında da hürriyetten başka hiçbir fikri kabul etmeyeceğini de bize öğretmiş oldular. Hiçbir emperyal gücün, hiçbir küresel vesayet odağının bu aziz milletin boynuna tasma takmasına imkan ve ihtimal yoktur" dedi.

TBMM'nin kuruluşunun 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla 1. Meclis binasında anma töreni düzenlendi. Törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM Başkanvekilleri Celal Adan ve Tekin Bingöl, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ile Filiz Kılıç, Yeni Yol Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen ile çok sayıda milletvekili katıldı.

Sinop Mebusu Şerif Bey'in 1. Meclis'in açılışında yaptığı konuşmanın dinletilmesinin ardından İstiklal Marşı okundu. Törende konuşan TBMM Başkanı Kurtulmuş, 1. Meclis'in istiklal mücadelesindeki stratejik önemine değinerek, Meclis'in savaşın en zorlu anlarında bile ortak akılla hareket ettiğini belirtti. Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:

"Bu salon, çok büyük kararların alındığı, çok önemli tartışmaların yapıldığı ve gerçekten en zor şartlar altında ülkemizin istiklal mücadelesinin verildiği kutsal bir mekandır. Sadece bir binadan, sadece duvarlardan, sadece sıralardan ibaret bir mekan değildir. Tahmin ediyorum ki bu binanın her santimetrekaresinde nice hatıralar, nice emekler, nice alın terleri ve özellikle Türkiye'nin istikbaline ilişkin üretilmiş fikirlerin yankılanmaları vardır. Bu bina, adı üstünde, Meclis'imize 'gazilik' sıfatının verilmesini hakkıyla hak etmiş olan bir binadır."

"Şura ilkesi demokrasinin temel düsturuydu"

Kurtulmuş, Polatlı'dan düşman sesleri duyulurken Meclis'te bir "erkan-ı harbiye" ruhunun hakim olduğunu ifade ederek, "O zamanki kahramanlar, 1. Meclis'in kahramanları burada bu vatanın nasıl kurtulacağını, Kurtuluş Mücadelesi'nde hangi stratejilerin izleneceğini bir erkan-ı harbiye ruhu içerisinde masaya yatırdılar, tartıştılar ve çok zor tartışmalarla bu ülkenin Kurtuluş Mücadelesi'ne de büyük bir yol gösterdiler" dedi.

Demokrasi ve Cumhuriyet fikrinin temelinin bu binada atıldığını kaydeden Kurtulmuş, Atatürk'ün önderliğindeki açılış töreninde vurgulanan "Şura" ilkesine dikkati çekti. İşlerin danışarak ve istişare ederek yürütülmesinin daha o günlerde temel bir düstur olarak kabul edildiğini belirten Kurtulmuş, şu değerlendirmede bulundu:

"O günün şartları içerisinde belki dünyada bugün anladığımız anlamda bir demokrasi uygulaması yoktu ama burada bulunan Meclis'in ve bu saftan da gelenlerin içinde bulunduğu 1. Meclis'in üyelerinin zihninde bir demokrasi, bir istişare ve işlerini sadece kısıtlı sayıda insanlarla değil milletle birlikte danışarak halletme yönünde bir hedefin, bir ilkenin olduğu aşikardır. Dolayısıyla bu ilk Meclis, hem Kurtuluş Mücadelesini veren Meclis'tir hem Cumhuriyet'in kuruluşuna vesile olan Meclis'tir hem de Türkiye'de demokrasi fikrinin yeşermesinin önünü açan bir Meclis'tir."

"Emperyalistlere boyun eğmeyeceğimizi dünyaya gösterdik"

İstiklal Mücadelesi'nin yokluklar içinde verildiğini hatırlatan Kurtulmuş, Türk milletinin hürriyet sevdasının hiçbir küresel güç tarafından engellenemeyeceğini vurguladı. 106 yıl önceki şartların yoksullukla şekillendiğini ancak inancın galip geldiğini belirten Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Sadece bir binanın içerisindeki mücadele ya da fikirlerin üretilmesi değil, bu milletin en zor şartlar altında da hürriyetten başka hiçbir fikri kabul etmeyeceğini de bize öğretmiş oldular. Hiçbir emperyal gücün, hiçbir küresel vesayet odağının bu aziz milletin boynuna tasma takmasına imkan ve ihtimal yoktur. Bugünden geçmişi konuştuğumuzda rahat konuşuyoruz ama 106 yıl önceki şartları düşündüğümüzde yoksulluk kavramının tam anlamıyla geçerli olduğu, halkın elinde de çok kısıtlı imkanların bulunduğu bir dönemden bahsediyoruz. O dönemde bile düşmanın her türlü topuna, tüfeğine, askeri olarak üstünlüğüne rağmen bu millet kazmasıyla, küreğiyle bağımsızlık mücadelesini vermiş ve dünyaya sadece savaşı kazanan bir millet olmak değil, aynı zamanda asla ve asla egemenlere boyun eğmeyeceğini, emperyalistlere asla fırsat bırakmayacağını ve kendi milli onurundan, egemenliğinden de asla taviz vermeyeceğini göstermiştir."

"Dünyada egemenlik ve özgürlük fikrinin ne kadar ihtiyaç olduğunu görüyoruz"

Bugünün dünya şartları içerisinde bize bu ilkelerin çok daha ihtiyacımız olduğunu görüyoruz. Dünyada ülkelerin egemenliğinin hiçe sayıldığı, güçlü olanın istediğine istediği şekilde kural dayattığı, uluslararası sistemin hiçbir kurumunun neredeyse çalışamaz hale geldiği, kuralların ise keyfe göre, gücü olana göre, güçlü için tatbik edildiği bir dünyada tam da egemenlik, bağımsızlık ve özgürlük fikrinin ne kadar ihtiyaç olduğunu çok net bir şekilde görüyoruz. Öncelikle bize bırakılan Cumhuriyet mirasının yanında bu büyük mirası, bağımsızlık, emperyalizme karşı mücadele etme iradesini bir büyük miras olarak kabul ediyor, bugün de taşıyor ve yarınki nesillere bırakacağımız en büyük siyasal birikimin de bu olduğunun farkında olduğumuzu ifade ediyoruz."

Tarihi süreklilik ve Meclis-i Mebusan vurgusu...

Kurtulmuş, Türkiye'nin meclis tecrübesinin 1876'da kurulan Meclis-i Mebusan'a kadar uzandığını ve bu yıl Meclis-i Mebusan'ın 150. kuruluş yıl dönümünün de anılacağını ifade etti. Türk tarihinin bir süreklilik arz ettiğini dile getiren Kurtulmuş, "Bizim tarihimiz birbirinden kopuk farklı milletlerin tarihi değildir. Bizim 2 bin yıllık devlet geleneği içerisinde milletimizin tarihi hepsi birbirinin devamı olan bir süreklilik arz eder. Selçuklu Osmanlı'dan ayrı düşünülemez, Cumhuriyet Osmanlı'dan ayrı düşünülemez. Tabii ki her dönemin şartları içerisinde farklılıklar ortaya çıkmıştır ama hepsi bizimdir. İyisiyle kötüsüyle bütün bu tarihi tecrübeyi bir milletin ortak tarihi olarak görüyor ve telakki ediyoruz" dedi.

Konuşmasının sonunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Birinci Meclis'in tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anan Kurtulmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ederek, "Meclis'imizin kuruluşunun 106. yılı hayırlı uğurlu olsun" dedi.

"Bugünü çocuklara armağan etmiş olmamız, milletimizin istikbal bakışını ortaya koymaktadır"

Kurtulmuş, konuşmasının ardından 1. Meclis özel defteri imzalayarak, şunları yazdı:

"Aziz milletim,"

1. Meclis'in kahraman vekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 106. yıl dönümünü ve dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bu tarihi mekanda heyecanla kutluyoruz. 1. Meclis'in hatırası önünde milli iradenin hangi tarihi şartlar altında tecelli ettiğini bir kez daha derinden hissederek burada bulunmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum.

23 Nisan 1920, aziz milletimizin her türlü yokluğa ve kuşatmaya rağmen iradesine sahip çıktığını tüm dünyaya ilan ettiği tarihi bir dönüm noktasıdır. Bu anlamlı günü çocuklara armağan etmiş olmamız, milletimizin istikbal bakışını, ümidini ve medeniyet tasavvurunu en açık şekilde ortaya koymaktadır. Bugün çeşitli coğrafyalarda savaşın, yoksulluğun, adaletsizliğin ve merhametsizliğin en ağır yükünü çocuklar taşımaktadır. Bu tablo, 23 Nisan'ın taşıdığı manayı daha da anlamlılaştırmaktadır.

Meclis'in bizlere emanet ettiği şuuru diri tutmak, demokrasiyi, adaleti ve milli iradeyi daha da güçlendirerek çocuklarımıza daha huzurlu, güvenli ve onurlu bir gelecek inşa etmek sorumluluğumuz altındadır. Çocuklarımızın barış, esenlik ve umut içinde yaşayacağı güçlü ve etkili Türkiye idealinden asla vazgeçmeyeceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk başkanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarını, geçmişten bugüne bu çatı altında milletimize hizmet etmiş tüm milletvekillerimizi ve aziz şehitlerimizi rahmet ve saygıyla yad ediyorum."

Kaynak: ANKA