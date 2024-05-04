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İstanbul'daki 1 Mayıs gösterilerinde polise saldıran 52 şüpheliye tutuklama talebi

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Geçtiğimiz 1 Mayıs'ta İstanbul'da Saraçhane Meydanı'nda polislere taş ve sopayla saldırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 65 şüpheliden 52'si tutuklama talebiyle ceza hakimliğine sevk edildi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Saraçhane Meydanı'nda polislere saldırıda bulundukları için gözaltına alınan 65 şüphelinin savcılıktaki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 52'si "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu'na muhalefet", "terör örgütü propagandası yapmak" ve "kamu görevlisine direnmek" suçlarından tutuklama talebiyle, 13 şüpheli ise adli kontrol hükümleri uygulanması istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İstanbul'daki 1 Mayıs gösterilerinde polise saldıran 52 şüpheliye tutuklama talebi

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kentte yapılan gösterilerde Taksim Meydanı'na ilerlemeye çalışan ve polise saldırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 217 şüpheliden 182'si serbest bırakılmıştı.

İstanbul'daki 1 Mayıs gösterilerinde polise saldıran 52 şüpheliye tutuklama talebi

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekiplerince daha sonra kamera kayıtları ve yüz tanıma sistemiyle saldırıya karıştıkları tespit edilen 30 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.

İstanbul'daki 1 Mayıs gösterilerinde polise saldıran 52 şüpheliye tutuklama talebi

Sağlık kontrolünün ardından 65 şüpheli, polis eşliğinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmişti.

İstanbul'daki 1 Mayıs gösterilerinde polise saldıran 52 şüpheliye tutuklama talebi

İstanbul'daki 1 Mayıs gösterilerinde polise saldıran 52 şüpheliye tutuklama talebi

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul 1 Mayıs Hukuk Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

Murat Celik:

bunların içinden kaç tanesi işçi çok merak ediyorum Bilen varsa lütfen yazsın

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Evvab:

inşallah 3 5 gün sonra salmazlar. Türkiye Cumhuriyeti nin polisine Askerine kim vurmaya şiddet uygulamaya kalkarsa sebebi ne olursa olsun en ağır cezayı almalı. Polis Asker devletin gücüdür.

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