1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Adana, Mersin ve Hatay'da Coşkuyla Kutlandı

Adana, Mersin ve Hatay'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Adana'da Gazipaşa Bulvarı Kasım Gülek Köprüsü girişinde toplanan bazı sendikaların ve sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ile vatandaşlar, Uğur Mumcu Meydanı'na yürüdü.

Bayrak, flama ve döviz taşıyan katılımcılar, Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Eğitim-Sen Şube Sekreteri Cudi İmrek, meydanda düzenlenen programda konuşma yaptı.

Mersin

Mersin'deki kutlama programları kapsamında Yenişehir ilçesindeki Millet Bahçesi'nin yanında toplanan çeşitli sendikaların üyeleri, Cumhuriyet Alanı'na yürüdü.

Katılımcılar bayraklar ve dövizler taşıyıp slogan attı, yürüyüş sırasında polis ekiplerince güvenlik önlemi alındı.

Alandaki konuşmaların ardından işçiler halay çekti.

Müzisyen Hüseyin Turan'ın konser verdiği etkinliğe, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, bazı milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ile siyasi parti temsilcileri de katıldı.

Öte yandan, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu Mersin İl Başkanlığı öncülüğünde Özgür Çocuk Parkı'nda bir araya gelen işçiler de basın açıklaması yaptı.

Hatay

Hatay'da Yunus Emre Parkı'nda bir araya gelen katılımcılar, taşıdıkları döviz ve pankartlarla Şükrü Güçlü Bulvarı'na yürüdü.

Burada kurulan platformda yapılan konuşmaların ardından katılımcılar, müzik eşliğinde halay çekti.

İskenderun ilçesinde de bazı sendikaların ve sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ile vatandaşlar, slogan atarak Ulucami Caddesi'nden Tren Garı'na kadar yürüyüş yaptı.