1 Mayıs 1989'da Şişhane'de Öldürülen Dalcı ve 1996'da Kadıköy'de Öldürülen 3 Kişi Anıldı

KADIKÖY, İSTANBUL (ANKA) - Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: SADIK KARAKULOĞLU

İstanbul'daki 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları sırasında 1989'da Şişhane'de öldürülen Mehmet Akif Dalcı ve 1996'da Kadıköy'de öldürülen Dursun Odabaşı, Hasan Albayrak ve Yalçın Levent anıldı. Anmaya katılanlar, katliamın yapıldığı yerlere karanfiller bıraktı.

Şişhane'de 1989'da 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları sırasında öldürülen 17 yaşındaki Mehmet Akif Dalcı, vurulduğu noktada anıldı. Anmada konuşan KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, şunları söyledi:

"HEDEF GÖZETİLEREK KATLEDİLMİŞTİR: Bugün burada kendisini andığımız Mehmet Akif Dalcı arkadaşımız da yine Taksim 77 katliamında olduğu gibi hedef gözetilerek katledilmiştir. Onu burada bir kez daha anıyoruz. Mehmet Akif Dalcı henüz 17 yaşındaydı. Bir tekstil işçisiydi. Sosyalizme yatkınlığı vardı. Örgütlenme süreçlerini Zeytinburnu'ndaki tekstil, deri atölyelerinde, emekçilerle birlikte yürütmeye çalışıyordu. 1989 1 Mayıs'ında yani bundan 33 yıl önce işte burada Taksim'e çıkmak isteyen emekçilere dönük, yine bildiğimiz kontrgerillanın örgütlemiş olduğu ve daha sonra iktidara gelen Bülent Ecevit'in de dediği gibi, devlet içerisinde hukuksuzluk işlemleri yapan bu derin devletin elemanları tarafından hedef alınarak katledildi.

MÜCADELELERİ MÜCADELEMİZDİR: Onu buradan saygıyla anıyoruz, mücadeleleri mücadelemizdir. Bu ülkede demokrasi, emek, barış mücadelesi, bir arada kardeşçe yaşama mücadelemiz de sizlerle birlikte, Türkiye'deki emekten, barıştan, demokrasiden yana, laiklikten yana, tutum alan tüm arkadaşlarımızla birlikte daha güçlü bir şekilde ifade edeceğimiz 1 Mayıs 2022 sürecine tüm Türkiye'de olduğu gibi İstanbul'da da pazar günü Maltepe Meydanı'nda olacağız. Bu baskıcı, otoriter ve 6 yıl yaşamış olduğumuz OHAL süreci, açık faşizm süreci ve bir 'anayasa'sızlık süreciyle işimize, ekmeğimize yönelen saldırılar, aydınlara, üniversitedeki akademisyenlere, sağlık emekçilerine dönük artan şiddet, mobbing, emek meslek örgütlerine yönelik itibarsızlaştırma politikalarına karşı yeniden güçlerimizi daha güçlü bir şekilde işçiler, emekçiler olarak birleşik bir mücadelenin nasıl ki 89 baharında işçiler Türkiye'de yeniden bir örgütlenme mücadele süreci başlattıysa, bu 2022 1 Mayıs'ı da tek adam rejimine karşı 'Bu düzeni birlikte değiştireceğiz' şiarıyla belirlemiş olduğumuz ortak sloganlarla, alanlarda güçlü bir şekilde ifade edeceğiz."

Kadıköy'de 1 Mayıs 1996'da katledilen Dursun Odabaşı, Hasan Albayrak ve Yalçın Levent de Kadıköy Belediye Otoparkı önünde anıldı. Öldürüldükleri yerlere karanfiller bırakıldı.