1 Kasım'da uygulanan 2026-KPSS DHBT sonuçları ÖSYM tarafından açıklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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ÖSYM, 1 Kasım'da uygulanan 2026-KPSS DHBT'nin değerlendirme işlemlerini tamamlayarak sonuçları açıkladı. Adaylar sonuçlara T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilir; cevap kağıtları da 10 gün süreyle erişime açıldı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca ( Ösym ), 2026- Kpss Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı (DHBT) sonuçları açıklandı.
Ösym'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 1 Kasım'da uygulanan 2026-KPSS DHBT'nin değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.
Öte yandan sınava katılan adayların cevap kağıtları da ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden 10 gün süreyle erişime açıldı.
Kaynak: AA