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1'inci Ordu Komutanı Ersay'dan Tekirdağ Valisi Soytürk'e ziyaret

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1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Soytürk tarafından karşılanan Orgeneral Ersay, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Daha sonra Orgeneral Ersay ve Soytürk ile bir süre görüştü.

Ziyarette, 2'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Ferat Vural,Tekirdağ Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aytuğ Yörüyüş de yer aldı.

Kaynak: AA
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