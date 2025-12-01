Haberler

1 Aralık Dünya AIDS Günü: HIV ile Yaşayanlara Destek Çağrısı

Güncelleme:
İstanbul Aile Hekimliği Derneği'nden Tuba Çakmak, 1 Aralık Dünya AIDS Günü vesilesiyle HIV ile yaşayan bireylere saygılı ve destekleyici bir tutum sergilemenin önemini vurguladı. HIV'in bir sağlık durumu olduğunu belirten Çakmak, toplumsal bilinçlenmeye dikkat çekti.

(ANKARA) - İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Bilim Komisyonu Üyesi Tuba Çakmak, "Her birey, HIV ile yaşayanlara karşı saygılı, destekleyici ve bilinçli bir tutum sergilemelidir. Unutmayalım; HIV bir suç değil, bir sağlık durumudur" ifadelerini kullandı.

Çakmak, 1 Aralık Dünya AIDS Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de 1985'ten bu yana 35 binden fazla AIDS vakası kaydedildiğini bildirdi.

Bu özel günün, HIV ile yaşayan bireylerle dayanışmayı güçlendirmek, yanlış bilgileri düzeltmek ve toplumda bilinç oluşturmak için önemli bir fırsat olduğunu belirten Çakmak, şunları kaydetti:

"HIV (İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü), bağışıklık sistemini zayıflatan bir virüstür. Tedavi edilmediğinde AIDS'e (Edinilmiş Bağışıklık Yetmezliği Sendromu) yol açabilir. Ancak günümüzde HIV ile yaşayan bireyler, düzenli tedavi ile uzun ve sağlıklı bir yaşam sürdürebilir.

"Dünya genelinde yaklaşık 38 milyon kişi HIV ile yaşamaktadır"

1 Aralık, 1988'den bu yana Dünya Sağlık Örgütü tarafından 'Dünya AIDS Günü' olarak anılmaktadır. İlk HIV vakası 1959'da Kongo'da tespit edilmiştir. 1981'de ise ABD'de ilk AIDS vakaları raporlanmıştır. Dünya genelinde yaklaşık 38 milyon kişi HIV ile yaşamaktadır. Türkiye'de 1985'ten bu yana 35 binden fazla vaka bildirilmiştir."

"HIV; sarılmak, tokalaşmak, aynı tabaktan yemek yemek, öksürük ya da sivrisinek ısırığıyla bulaşmaz"

HIV'in korunmasız cinsel ilişki, enfekte kanla temas, HIV pozitif anneden bebeğe gebelikle bulaşabildiğini ancak sarılmak, tokalaşmak, aynı tabaktan yemek yemek, öksürük ya da sivrisinek ısırığıyla bulaşmadığını hatırlatan Çakmak, HIV ile yaşayan bireylerin ayrımcılıkla karşı karşıya kaldığını belirtti.

Çakmak, belirterek, şunları kaydetti:

"HIV pozitif bireyler, antiretroviral tedavi sayesinde virüsün etkilerini kontrol altında tutabilmektedir. Bu tedavi, virüsün bulaşma riskini de azaltmaktadır. HIV pozitif bireyler çalışabilir, evlenebilir, çocuk sahibi olabilir ve sosyal yaşamlarını sürdürebilirler. HIV ile yaşayan bireyler hala birçok önyargı ve ayrımcılıkla karşı karşıya kalmaktadır. Bu damgalama, bireylerin test yaptırmasını, tedaviye ulaşmasını ve sosyal hayata katılımını zorlaştırmaktadır.

Her birey, HIV ile yaşayanlara karşı saygılı, destekleyici ve bilinçli bir tutum sergilemelidir. Unutmayalım: HIV bir suç değil, bir sağlık durumudur. 1 Aralık Dünya AIDS Günü sadece bir anma değil; bilinçlenme, dayanışma ve değişim günüdür. Hep birlikte, bilgiyle güçlenerek HIV'e karşı mücadelede daha sağlıklı ve kapsayıcı bir toplum inşa edebiliriz."

Kaynak: ANKA / Güncel
