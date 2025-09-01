025 Shanghai İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne Katılan Yabancı Liderlerin Eşleri Tianjin'i Gezdi

TİANJİN, 1 Eylül (Xinhua) -- Çin'in liman kenti Tianjin'de düzenlen 2025 Shanghai İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılan yabancı liderlerin eşleri, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in eşi Peng Liyuan'ın daveti üzerine kentteki Haihe Nehri'nde tekne gezisine katıldı.

Pazartesi öğleden sonra düzenlenen gezide konuklarını sıcak şekilde karşılayan Peng, kendileriyle tek tek el sıkıştı. Peng ve konukları daha sonra hep birlikte fotoğraf çektirdi. İskelede neşeyle şarkı söyleyen çocuklar ülke bayraklarını sallayarak konukları selamladı. Peng ve konukları, nehirdeki tekne gezisi sırasında kentin tarihi ve gelişimi hakkında bilgi aldı.

Tianjin'i zengin tarihi mirasını modern cazibesiyle harmanlayan bir kent olarak tanımlayan Peng, Haihe Nehri'nin kentin kalkınmasına ve farklı kültürlerin etkileşimi ve karşılıklı öğrenmesine tanıklık ettiğini söyledi. Peng, konuklarıyla birlikte böyle unutulmaz anlar paylaşmayı sabırsızlıkla beklediğini belirtti.

Geleneksel Çin müzik aletlerinden biri olan sanxian (üç telli) dinletisi ve çay eşliğinde nehir kenarındaki manzarayı inceleyen konuklar, teknede birlikte fotoğraf çektirdi. Konuklar, Çin'in köklü geleneksel kültüründen ve ülkenin modernleşmesini ileriye taşıyan önemli başarılardan övgüyle söz etti.

Geziye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaa Khurelsukh, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Nepal Başbakanı KP Sharma Oli, Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in eşleri ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın kızı katıldı.