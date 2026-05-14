Malatya'da "Arslantepe'nin Işığında Türk Mutfağı: Kuşakları Buluşturan Lezzet Yarışması" düzenlendi

Malatya'nın Kale ilçesinde, Turgut Özal Üniversitesi Kale Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu tarafından "Arslantepe'nin Işığında Türk Mutfağı: Kuşakları Buluşturan Lezzet Yarışması" düzenlendi.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Kale Turizm ve Otel İşletmeciliği Meslek Yüksekokulu ile Gastronomi Topluluğu tarafından, Gençlik ve Spor Bakanlığı ÜNİDES Programı desteğiyle düzenlenen yarışma, Kale Turizm ve Otel İşletmeciliği Meslek Yüksekokulu ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Burada konuşan Turgut Özal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Erdem, üniversitenin öğrenci odaklı, uygulamalı ve toplumsal katkı sağlayan faaliyetleri desteklediğini belirterek, ÜNİDES kapsamında gerçekleştirilen etkinliğin üniversite, gençlik, kültür ve sektör iş birliğine katkı sunduğunu söyledi.

Erdem, Türk mutfağının köklü mirasının akademik çalışmalar ve öğrenci etkinlikleriyle görünür kılınmasının önemli olduğunu anlattı.

Kale Turizm ve Otel İşletmeciliği Meslek Yüksekokulu Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Arif Yıldız da yarışmanın öğrencilerin mesleki becerilerini geliştirmesinin yanı sıra sektör temsilcileriyle bir araya gelmeleri açısından da değerli bir fırsat sunduğunu ifade etti.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Gastronomi Topluluğu Akademik Danışmanı Öğretim Görevlisi Yaşar Can Ataş ise öğrencilerin mesleki gelişimlerine katkı sunan bu tür uygulamalı etkinlikleri önemsediklerini kaydetti.

Ataş, farklı şehirlerden gelen yarışmacıların aynı mutfak kültürü etrafında buluşmasının gastronomi alanında paylaşma, öğrenme ve birlikte üretme kültürünü güçlendirdiğini ifade etti.

Yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi.

Kaynak: AA / Bilal Timur
