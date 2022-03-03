Günah Bende mi filmi nerede çekildi? Günah Bende Mi? oyuncuları! Ne zaman çekilmiştir, konusu nedir?

Günah Bende mi filmi nerede çekildi, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Televizyon ekranlarında yayınlanan yeşilçam filmlerinden biri de Günah Bende Mi? oluyor. İzleyiciler Günah Bende Mi? oyuncuları kim? Ne zaman çekilmiştir, konusu nedir? sorularına yanıt arıyor.

GÜNAH BENDE Mİ? KONUSU

Günah Bende Mi?, kıskançlık yüzünden yolları ayrılan bir çiftin hikayesini konu ediyor. Yıllarca Avrupa'da yaşayan Haluk, vatan hasretine dayanamaz ve ülkesine geri döner. Vatanından ayrı geçirdiği günlerin acısını çıkaran Haluk, bu sırada bir kız ile tanışır. Henüz on altı yaşında olan Ümran, Haluk'tan oldukça etkilenir. Aralarındaki yirmi beş yaş farkında rağmen kendisi ile ilgilenen Ümran'a başlarda ilgisiz davranan Haluk, genç kızın boynundaki kolyeyi görmesi ile farklı davranmaya başlar. Ümran'a ders vermek isteyen Haluk, genç kıza yıllar önce yaşadığı bir hikayeyi anlatmaya başlar. Ümran, başka ile ilgili bir hikaye olduğunu düşünse de anlatılanlar kendisini yakından ilgilendirir.

OYUNCULARI

Türkan Şoray (Nüvit)

Engin Çağlar (Haluk)

Erol Tezeren (Muhtar)

Şaziye Moral (Büyükanne)

Aydın Tezel (Ali Rıza)

Kudret Karadağ (Sarhoş)

Muzaffer Cıvan (Sarhoş)

Mahmure Handan (Hala)

Müfit Kiper (Ramon)

Oktay Yavuz (Sarhoş)

Nizam Ergüden (Türk Esir)

Mehmet Büyükgüngör (Uşak )

Toron Karacaoğlu (Cenk Er Seslendirmesi)

Rıza Tüzün (Müfit Kiper Seslendirmesi)

Jeyan Mahfi Tözüm (Türkan Şoray Seslendirmesi)

Hayri Esen (Engin Çağlar Seslendirmesi)

Ayşegül Devrim (Seslendirme)

Gülen Kıpçak (Seslendirme)

Tijen Par (Fatma Karanfil Seslendirmesi)

Fatma Karanfil (Ümran)

GÜNAH BENDE Mİ NEREDE ÇEKİLDİ?

1969 yılında vizyona giren filmin çekim yeri ise bilinmiyor.

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