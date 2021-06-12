Bakan Koca aşılamada rekor müjdesini verdi: Bugün 600 bin doz aşı yapıldı

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde ve eski normale dönme çabasında önemli rol oynayan aşılamada bugün rekor kırıldı. Daha önce Bakan Koca'nın "Günlük doz sayısında ileriki saatlerde yeni bir rekora ulaşacağız. Hadi bakalım: Bugünkü aşı toplam kaç doza ulaşacak?" demesinin ardından Koca'dan yeni bir paylaşım geldi. Bir günde yapılan rekor doz sayısını paylaşan Koca, "Son 24 saat içinde toplam 597 bin 647 doz aşı yapıldı" dedi.

Koronavirüsle mücadele devam ederken aşılama programında takvim hızla işliyor. Eski normale dönmek için aşılamada kritik süreçten geçerken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından aşılamayla ilgili müjdeli haberi verdi.

BİR GÜNDE 600 BİN KİŞİ AŞILANDI

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Saat 23:59. Son 24 saat içinde toplam 597 bin 647 doz aşı yapıldı. Bu vakte kadar çalışan arkadaşlarımıza, aşı randevusunu aksatmayan vatandaşlarımıza binlerce teşekkür! Aşı, fedakârlık, planlama: Hepsi var, sorun yok!" ifadelerini kullandı.

REKORUN İŞARETİNİ VERMİŞTİ

Bakan Koca, daha önce yaptığı açıklamada, aşılamada rekor kırılacağını belirterek, "500 bininci doz aşı az önce yapıldı. Günlük doz sayısında ileriki saatlerde yeni bir rekora ulaşacağız. Çalışanlarımız iş başında. Günlük kapasitemiz bu dozun 3 katından fazla. Hadi bakalım: Bugünkü aşı toplam kaç doza ulaşacak?" demişti.

AŞILAMADA SON DURUM

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı, saat 19.45 itibarıyla 32 milyon 791 bin 881'e ulaştı. Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 11 Haziran saat 19.45 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 19 milyon 216 bin 113, ikinci doz aşı 13 milyon 575 bin 768 oldu. Böylece toplam doz miktarı, 32 milyon 791 bin 881 olarak gerçekleşti. Kovid-19'la mücadelede uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı son 24 saatte 578 bin 762 arttı.