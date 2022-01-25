Gün ağarınca ortaya çıktı! İstanbul'da dün geceki hava durumu detayı tüyler ürpertti: -43 derece ölçülmüş - Haberler
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Gün ağarınca ortaya çıktı! İstanbul'da dün geceki hava durumu detayı tüyler ürpertti: -43 derece ölçülmüş

İstanbul, önceki gece tarihi günlerinden birini yaşadı. Kar kalınlığının 80 santimetreye kadar ulaştığı ilçelerde hayat durma noktasına gelirken, çok sayıda araç da trafikte mahsur kaldı. Önceki gecenin ilerleyen saatlerinde İstanbul'un yukarı kesimlerinde hava sıcaklığının -43 dereceye kadar düştüğü detayı ise tüyleri diken diken etti.

24 Ocak 2022 İstanbul için resmen tarihe geçti. Kentteki yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşlar yolda mahsur kaldı, metrobüslerde ise adım atacak yer kalmadı. İBB'ye yönelik sert tepkilerin yükselirken, gecenin ilerleyen saatlerinde ölçülen hava durumu ise tüyleri diken diken etti. Ölçülen hava sıcaklığını duyanlar, inanmakta zorluk çekti.

"- 43 DERECE ÖLÇÜLDÜ"

Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, önceki geceyle ilgili dikkat çeken bilgiler verdi. Öztel, hava durumunun eksilerde 43 derece ölçüldüğünü belirterek, "Kuzeyimizde İskandinavya Sibirya tarafından ülkemize doğru sokulan adeta kopup gelen bir soğuk var. Sıfırın altında 43 derecedeydi dün İstanbul'un 5 kilometre üstü bunu gerçekten 8-10 senede bir yakalayabiliriz bu kadar derinini böyle bir hava denk geldi. Havada geniş ölçekli İskandinavya ve Sibirya'dan ülkemize inen bir soğuk sistemdi bu" dedi.

Gün aydınlanınca ortaya çıktı! İstanbul'da dün geceki hava durumu detayı tüyler ürpertti: -43 derece ölçülmüş

"CUMA LODOSA DÖNMESİNİ BEKLİYORUZ"

Perşembe günü biraz rahatlama olacağını belirten Öztel, "Bu konu ile ilgili yağışlar ne zaman? Yarın İstanbul'da yağışlar zayıflıyor ama sıcaklıklar sıfıra yakın seyrettiği için güne erken başlayanları yine karla kaplı ve buzlanmış yollar bekliyor olabilir. Perşembe günü biz rahatlıyoruz. Rüzgarın Perşembe akşamı yön değiştirip Cuma günü lodosa dönmesini bekliyoruz. Sıcaklıkların Cuma günü tekrar İstanbul'da 8-9 derecelere kadar yükselebilir" diye konuştu.

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Yorumlar (1)

Erhan Eraslan:

Üfüfükçüler bile bu kadar atmıyor ??

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