Gümüşlük'te Festival Genç Müzisyenlerle Başladı

Ülkemizin önde gelen kontrbas sanatçılarından Fora Baltacıgil tarafında verilen ustalık sınıfına katılan genç yetenekler, gecenin sonunda sertifikalarını eğitmenlerinden ve geceye katılan Devlet Sanatçısı Gülsin Onay'ın elinden aldılar.

13 yıldır yurtiçinden ve yurtdışından 1200 civarında genç yeteneğe farklı enstrüman dallarında sertifika veren ve gençleri dünyanın önde gelen eğitmen/sanatçıları ile buluşturan Gümüşlük Festival Akademisi, bu yıl yine 5 ayrı dalda gerçekleşecek. Önceki akşam Gümüşlük'ün eşsiz güzellikteki günbatımında Sistem A.Ş'nin destekleriyle gerçeleşen Fora Baltacıgil ustalık sınıfı öğrencilerinin verdiği konser klasik müzikseverler tarafından ilgiyle karşılandı.

ÇEŞİTLİ OKULLARDAN SEKİZ ÖĞRENCİ KATILDI

28 Temmuz'da başlayan masterclassa yaşları 13 ila 30 arasında değişen, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı, Salzbug Mozarteum Univercity, San Francisco Conservatory of Music, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarından gelen 8 öğrenci katıldı. Gümüşlük sahilinde yer alan Toprak Ev'de seyirci önüne çıkan öğrenciler, kontrbas için bestelenmiş klasik eserleri, Piyanist Tony Scholl eşliğinde seslendirdiler.

KONTRBAS İÇİN YAZILMIŞ ESERLERE YER VERİLDİ

Genç yetenekler, Toprak Ev'deki gecede Henry Eccles, Benedetto Marcello, Christopher Benstead, Antonio Capuzzi, Giovanni Bottesini, Serge Koussevitzky ve Hans Fryba gibi bestecilerin eserlerini seslendirdi. Gecede ilk olarak sahneye çıkan 21 yaşındaki Salzburg Mozarteum Univercity öğrenci İrem Özyiğit, Hans Fryba'dan, "Kontrbas Süiti'nden Prelüd" ve Rheinhard Gliere'den, "Intermezzo, op.9, no.1" adlı eserleri seslendirdi. Ardından masterclassa ABD'den katılan ve San Francisco Conservatory of Music'te okuyan 30 yaşındaki Atiba Starr, Giovanni Bottesini'nin "Konçerto, no.2, 1.bölüm, la minör" adlı eseriyle sahnede yerini aldı. Konser, 13 yaşındaki Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı öğrencisi Mert Bütüner ile devam etti. Genç sanatçı, Toprak Ev'in sahnesinde Antonio Capuzzi'nin, "Kontrbas Konçertosu, fa majör, 1.bölüm" adlı eserini seslendirdi. Daha sonra sırayla sahneye gelen öğrencilerden 18 yaşındaki İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı öğrencisi Defne Barutçu, Henry Eccles'in, "Kontrbas Sonatı, sol minör, 1.bölüm" adlı eseriyle izleyici karşısındaydı. Bu eserin ardından Fora Baltacıgil'in viyolensel sanatçısı kardeşi Poyraz Baltacıgil, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı öğrencisi 24 yaşındaki Doğan Doğangün'le sahneye çıkarak "Hesapiko"adlı anonim bir eseri seslendirdi. Program, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı öğrencisi 21 yaşındaki Eren Kalelioğlu ile devam etti. Genç yetenek Serge Koussevitzky'in "Konçerto mi minör"adlı eserinden, 1. bölümü seslendirdi. Konser, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı öğrencisi 18 yaşındaki Senanur Bayrak'ın Benedetto Marcello'nun "Kontrbas Sonatı, mi minör, 1.bölüm" adlı eseriyle devam etti. Daha sonra Toprak Ev'in sahnesine, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarında yüksek lisans yapan 25 yaşındaki Yağız Yeşil gelerek, Giovanni Bottesini'nin "Konçerto, no.2, 1.bölüm, la minör" adlı eserine yer verdi. Gecenin sürprizi ise Piyanist Gülsin Onay ve eşi Tony Scholl'ün sergiledikleri performans oldu. Öğrencilere piyanoyla eşlik eden Tony Scholl bu defa kontrbasla Christopher Benstead'in "Lament" adlı eserini seslendirdi. Piyanist Gülsin Onay ise Tony Scholl'e piyanoyla eşlik yaptı. Gecenin son konuğu masterclassın da sahibi olan Fora Baltacıgil idi. Sanatçı, Giovanni Bottesini'nin "Bellinini'nin La Sonnambula operası üzerine Fantezi"sini seslendirerek geceyi sonlandırdı.

ÖĞRENCİLERİNİ BAŞARILARIYLA ÖVDÜ

Gecenin sonunda Kontrbas Masterclassına katılan öğrenciler Devlet Sanatçımız Gülsin Onay ve Fora Baltacıgil'in elinden sertifikalarını aldılar. Fora Baltacıgil, yaptığı konuşmada, öğrencileri çok başarılı bulduğunu belirterek, "Bu ikinci sene oluyor, geçen yıl da bir ustalık sınıfı düzenlemiştim. Gümüşlük, ortamı gereği öğrencilere ilham da veriyor. Her biri gelecek vaat eden yetenekli çocuklar, çok güzel kaynaştık" dedi.

USTALIK SINIFLARI VİYOLONSELLE DEVAM EDECEK

Gümüşlük sahilindeki festival merkezinde yer alan Toprak Ev'de gerçekleşecek konserler, 7 Ağustos'ta Viyolonsel; 9 Ağustos'ta Keman; 23 Ağustos'ta Piyano ile devam edecek ve 31 Ağustos akşamı Flüt konseri ile son bulacak. 1 – 7 Ağustos'ta düzenlenecek Viyolonsel Masterclassını Dilbağ Tokay; 04 – 10 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Keman Masterclassını Alexander Markov ve Erkin Onay; 13 – 23 Ağustos tarihleri arasında genç yeteneklerle buluşacak olan Piyano Masterclassını Konrad Richter, Cyprien Katsaris ve Gülsin Onay gerçekleştirecek. 26 – 31 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek olan Flüt Masterclasına ise Bülent Evcil ve Raffaele Trevisani eğitmen olarak katılacaklar.

GFA, DİNLEYENLERİ YALNIZ MÜZİKLE DEĞİL, GURME LEZZETLERLE DE DOYURACAK

7 ve 31 Ağustos tarihlerindeki GFA konserleri öncesinde Foodrum tarafından düzenlenecek olan mutfak atölyeleri için biletler Biletix'ten temin edilebilir. Diğer GFA konserleri öncesinde de Bitat, Slowfood ve Karnas Bağları ile işbirliği içinde, özel etkinlikler düzenleniyor.

GFA VE BODRUM FESTİVALİ İŞBİRLİĞİ

Öğrencilerine yeni sahne olanakları yaratmak için her zaman büyük çaba sarfeden GFA 15. yılında, Bodrum Müzik Festivali ile işbirliği gerçekleştirdi. GFA öğrencileri 5 ve 6 Ağustos'ta 14.Bodrum Müzik Festivali çerçevesinde Gündoğumu Konserleri verecekler.Festival süresince 15. yıl şerefine düzenlenecek pop-up etkinlikler için festivalin sosyal medya hesapları ve web sitesi takip edilebilecek.