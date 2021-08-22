Gümüşlük'teki yangından sonra Burak Özçivit'ten flaş hamle...
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Gümüşlük'teki yangından sonra Burak Özçivit'ten flaş hamle...

Gümüşlük'teki yangından sonra Burak Özçivit'ten flaş hamle...
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Oynadığı dizi ve reklamlardan kazandığı parayı gayrimenkule yatıran ünlü oyuncu Burak Özçivit, Gümüşlük'teki evinin çevresinde çıkan yangından sonra radikal bir karara imza atacak. İşte detaylar...

Burak Özçivit, Bodrum Gümüşlük'teki evinin yakınlarında yangın çıkmasından sonra radikal bir karar aldı. İstanbul'a döndüğü gün evinin çevresinin yanmasıyla büyük korku yaşayan oyuncu, hemen harekete geçti. Özçivit, Gümüşlük'teki evini satışa çıkarmaya karar verdi.

Yaz boyunca eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan'la Gümüşlük'te tatil yapan Özçivit, yeni evini ise yine Bodrum'dan alacağı öğrenildi. Oyuncunun, yeni yazlığını 1.5 milyon TL ödeyerek Gündoğan'dan satın aldığı öğrenildi.

Gümüşlük'teki yangından sonra Burak Özçivit'ten flaş hamle...
Gümüşlük'teki yangından sonra Burak Özçivit'ten flaş hamle...

Kaynak: Snob Magazin

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Gümüşlük'teki yangından sonra Burak Özçivit'ten flaş hamle... - Haberler Magazin
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