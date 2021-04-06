Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Halil İbrahim Zeybek AA'nın kuruluşunun 101. yıl dönümünü kutladı
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Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Halil İbrahim Zeybek AA'nın kuruluşunun 101. yıl dönümünü kutladı

Anadolu Ajansı / Veysel Kara - Haberler | Güncel
Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Halil İbrahim Zeybek AA'nın kuruluşunun 101. yıl dönümünü kutladı

Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 101. yıl dönümünü kutladı.

Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 101. yıl dönümünü kutladı.

Zeybek, yayımladığı kutlama mesajında, AA'nın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 6 Nisan 1920 tarihinde kurulduğunu anımsattı.

Anadolu Ajansı'nın basın, yayın ve ahlak ilkelerinden taviz vermeyen ve tarihe tanıklık eden bir kurum olduğunun altını çizen Zeybek, şunları kaydetti:

"Doğru ve tarafsız habercilik anlayışı temelinde yurttan ve dünyadan haberleri kamuoyuna ulaştırmaya dün olduğu gibi bugün de devam etmektedir. Üstlendiği bu meşakkatli sorumluluğu 101 yıldır yerine getiren Anadolu Ajansı'nın kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Bir asırlık yolculuğunda ülkemizin en köklü ve güvenilir kurumları arasında yerini alan ajansımızın Gümüşhane temsilciliği nezdinde ülkemizin dört bir yanında görev yapan tüm yönetici ve çalışanlarına başarılar dilerim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara

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