GÜMÜŞHANE Türkiye'de doğurganlık hızının en düşük olduğu il Gümüşhane oldu

Türkiye'de doğurganlık hızının en düşük olduğu il Gümüşhane oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 'Doğum İstatistikleri, 2018' rakamlarına göre 1,3 çocuk ile toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu il Gümüşhane oldu. Kentte yaşayanlar, bu durumu geçim sıkıntısı çeken insanların bakamayacakları çocukları yapmak istememelerine bağlıyor.

TÜİK tarafından açıklanan 'Doğum İstatistikleri, 2018' rakamlarına göre Gümüşhane'de geçen yıl bin 165 bebek dünyaya geldi. Bir önceki yıla göre kentte bu oran yüzde 7,5 oranında azaldı. Rakamlara göre bir kadının doğurgan olduğu dönem olan 15-49 yaş grubunda doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade eden 'toplam doğurganlık hızı' 1,3 çocuk olan Gümüşhane bu rakamla Türkiye'de bu oranın en düşük olduğu şehir oldu.

GÜMÜŞHANELİLER KONUŞTU

Gümüşhaneliler, 1,3 çocuk ile toplam doğurganlık hızının en düşük il olma durumunu değerlendirdi.

Esnaf 2 çocuk annesi Mürüvet Susan Ciğerci, Gümüşhane'nin coğrafi şartlardan dolayı insanların geçim sıkıntısı çektiği için bakamayacakları çocukları yapmak istemediklerini söyledi. Ciğerci, 'Şehir olarak zaten tarımda, hayvancılıkta ve sanayide sıkıntılarımız var. Bunlardan dolayı insanlar doğurganlıktan çekiniyorlar. Çünkü kendileri çok zor geçiniyorlar. Geçim sıkıntısı çektikleri içinde yeni bir çocuğun masrafı, külfeti çok fazla olduğu için doğurganlık azalıyor. 1 veya 2 çocukta sınırlı kalıyorlardır. Bulunduğum bölge itibariyle alım gücüm biraz daha iyi olmasına rağmen iki çocuktan fazlasını düşünmüyorum. İş hayatında olan bir kadın uzun süre meslek yaşatışına devam ettiği için çocuğa ayıracak vakti kalmıyor. Bu nedenle bakamayacağı çocuğu da doğurmak istemiyorö dedi. 2 çocuk annesi Pınar Çelik de 'Gümüşhane çok fazla ekilip, biçilen bir memleket değil. Memur memleketi. İnsanlar neyle çocuk bakacak. Asgari ücret belli bir para, herkes bakabileceği kadar çocuk yapmayı düşünüyorö diye konuştu. Ayşe Meydan ise kentin çok pahalı olduğunu kaydederek, insanların kendilerine güvenmedikleri için çocuk yapmaktan korktuklarını söyledi.

Kaynak: DHA