Gümüşhane Sanayi ve Ticaret Odası'ndan Rektörümüze Ziyaret

GÜMÜŞHANE (Habermetre) - Gümüşhane Sanayi ve Ticaret Odası'ndan Rektörümüze ZiyaretGümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Akçay, beraberindeki heyet ile birlikte Rektörümüz Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek'i ziyaret etti. Gümüşhane Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı İsmail Akçay ise Üniversitemizin son zamanlarda sergilediği başarı performansına değinerek, Rektörümüze tebriklerini iletti. Üniversitemizin şehrin gelişim ve dönüşümünde katalizör görevi gördüğünü ve bundan da memnun olduklarını açıklayan Akçay, kendilerini makamında ağırlayan Rektörümüze misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti. Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Rektörümüz Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, nazik ziyaretleri dolayısıyla konuklarına teşekkür ederek, şu ifadelere yer verdi: "Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın İsmail Akçay ve beraberindeki heyete bu nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Şehir-üniversite bütünleşmesi ve karşılıklı iş birliklerin geliştirilmesi konularında kendileriyle sohbet ettik. Bu sebeple Gümüşhane Üniversitesi olarak ilimizin gelişmesi noktasında bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Sanayi ve Ticaret Odamızla geliştirilecek iş birliklerine daima hazırız, bundan ayrıca memnuniyet duyarız". Ziyaret, fotoğraf çekimiyle birlikte sona erdi.

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