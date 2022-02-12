BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (İHA) - Gümüşhane'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü kutlandı

İSTANBUL - Gümüşhane Dernekler Federasyonu tarafından düzenlenen, Gümüşhane'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü bir dizi etkinlik ile kutlandı.

Gümüşhane Dernekler Federasyonu tarafından düzenlenen, Gümüşhane'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü bir dizi etkinlik ile kutlandı. Bağcılar Olimpik Spor Salonu'nda gerçekleştirilen programa Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Gümüşhane milletvekilleri ve Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ile çok sayıda Gümüşhaneli katıldı.

Programda halk ozanı Hüsamettin Okumuş'un söylediği türkülerle duygulanan misafirler, sanatçı Gonca Çoşkun'un konseri ile horon oynayarak doyasıya eğlendi. Programa katılan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'ya Gümüşhane Dernekler Federasyonu başkanı tarafından plaket verildi.

Etkinliği düzenleyen Gümüşhane Dernekler Federasyonu Başkanı Bayram Demir " Bugün Gümüşhane'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılını hemşerilerimizle ve Gümüşhane'yi seven dostlarımızla birlikte kutluyoruz. Gümüşhane'den katılan belediye başkanlarımızla, İstanbul'dan katılan belediye başkanlarımızla, yoğun bir bürokrasi ve Gümüşhaneli hemşerilerimizle programı gerçekleştiriyoruz. İnşallah bundan sonraki faaliyetlerimiz daha etkin, daha kalabalık ve daha büyük salonlarda olacak. Bugün burada bu bulunan bütün hemşerilerime sonsuz şükranlarımı sunuyorum. İnşallah bundan sonraki faaliyetlerimiz birlik ve beraberlik içinde daha güçlü bir şekilde devam edecektir" şeklinde konuştu.

Katılımcılardan Ali Nayir; "Gümüşhane'nin kurtuluş yıl dönümünde burada bulunmaktayız. Gümüşhane'yi tanıtmak amacı ile gerçekleştirilen bu programda İstanbul'un birçok ilçesindeki Gümüşhaneli ile burada bulunmaktayız bundan da gurur duyuyoruz. Burada Gümüşhane'nin birçok yöresel ürünü bulunmaktadır. Bu programı düzenleyen ve bizleri bir araya toplayan dernek başkanlarımıza, milletvekillerimize ve Bağcılar Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz devamının da gelmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

Programa katılan Mehtap Yıldırım ise " Gümüşhane Dernekler Federasyonu'nun yaptığı bu programda gerçekten memleketin özlemini ve kültürünü yaşatmanın ne kadar önemli olduğunu fark ettim. İyi ki buradayız iyi ki bu coşkuya da tanıklık ettik" dedi.