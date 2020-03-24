Gümüşhane, Giresun ve Ordu'da koronavirüs tedbirleri
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Gümüşhane, Giresun ve Ordu'da koronavirüs tedbirleri - Haberler
Gümüşhane, Giresun, Ordu, Güncel

Gümüşhane, Giresun ve Ordu'da koronavirüs tedbirleri

Gümüşhane, Giresun ve Ordu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yürütülen çalışmalar devam ediyor.

24.03.2020 19:16 | Son Güncelleme: 24.03.2020 20:10
Gümüşhane, Giresun ve Ordu'da koronavirüs tedbirleri

Gümüşhane, Giresun ve Ordu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Gümüşhane'de, Valiliğin talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca alınan tedbirler kapsamında Trabzon-Gümüşhane kara yolu üzerindeki İkisu uygulama noktasında özel ve toplu taşıma araçları durdurularak temassız cihazlarla ateş ölçümü yapılıyor.

Uygulamada özel araçlardaki vatandaşların yanı sıra dolmuş, şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan minibüs ve otobüslerde kimlik kontrolü ile ateş ölçümü gerçekleştiriliyor.

Ayrıca uygulamalarda, ekiplerce vatandaşlara virüsten korunmanın yollarına ilişkin bilgilendirmede bulunuluyor.

Giresun

Giresun Belediyesince koronavirüs tedbirleri kapsamında belediye hizmet binaları ile otobüs terminalinde yolcuların ateşleri ölçülüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Aytekin Şenlikoğlu'nun talimatıyla belediye hizmet binaları girişinde personel ve vatandaşların, görevli sağlık personelince ateş ölçümü yapılıp hastalık belirtisi olup olmadığı soruluyor. Ateş ölçümü yapılan vatandaşlar, ellerini dezenfekte ettikten sonra içeriye giriyor.

Ayrıca kente giriş yapan otobüs yolcuları ve personellerinin de ateşi ölçülerek el dezenfektan uygulaması yapılıyor.

Belediye ekiplerince tedbirler kapsamında Atatürk Meydanı başta olmak üzere belirlenen toplu kullanım noktalarına dezenfektan kutuları monte edildi.

Ordu

Ordu Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, mezarlıklarda görev yapan imam, gassal ve taziye elemanlarına, koronavirüs nedeniyle il içi vefatlarda hangi kurallara göre hareket edecekleri ve cenazeyi nasıl defnedecekleri konusunda hizmet içi eğitim semineri düzenlendiği belirtildi.

Seminerin, Büyükşehir Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürü Meltem Bayram Bingöl ve İş Sağlığı ve Güvenliği Doktoru Faik Ayık tarafından verildiği aktarılan açıklamada, seminer sonrası personele özel kıyafetler dağıtıldığı ifade edildi.

Açıklamada görüşüne yer verilen Parklar ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı İzzet Gündoğar, Büyükşehir Belediyesi olarak tedbirleri sıkılaştırdıklarını, sahadaki personele eğitimlere devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak personellerimize eldiven, N95/FFP2 maske, gözlük, yüz koruyucu, sıvı geçirmez önlük ve tulum dağıtımı gerçekleştirdik. Tek seferlik olan bu kıyafetlerden personellerimize de bolca dağıtımı yapıldı. Virüs nedeni ile vefat eden vatandaşımızın mümkün olduğunca kalabalık ortamlar oluşmadan gerekli güvenlik önlemleri alınarak defnedilmesi konusunda gerekli talimatları verdik. Bu çalışmalarımız 19 ilçemizde belirtilen kurallar çerçevesinde devam edecek."

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Burhan amcanın zabıtadan istekleri duygulandırdı Haberler
Burhan amcanın zabıtadan istekleri duygulandırdı
İtalya'da bilanço ağırlaşıyor! Bir günde 743 kişi öldü Haberler
İtalya'da bilanço ağırlaşıyor! Bir günde 743 kişi öldü
Irak ve İran'ı istila eden çekirgeler sınır ilçemizde görüldü Haberler
Irak ve İran'ı istila eden çekirgeler sınır ilçemizde görüldü
Trabzonspor'un koronavirüs test sonuçları belli oldu Haberler
Trabzonspor'un koronavirüs test sonuçları belli oldu
Yaşlı adama zorla maske takıp kolonya döken kişi yakalandı Haberler
Yaşlı adama zorla maske takıp kolonya döken kişi yakalandı
Cumhurbaşkanlığı'ndan sağlık çalışanlarına peş peşe müjdeler geldi Haberler
Cumhurbaşkanlığı'ndan sağlık çalışanlarına peş peşe müjdeler geldi
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara çağrı: Evden çıkmayarak hastalığın yayılma zincirini kırmaya yardımcı olun
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara çağrı: Evden çıkmayarak hastalığın yayılma zincirini kırmaya...
Fransa'da koronavirüs nedeniyle 4 Türk daha hayatını kaybetti
Fransa'da koronavirüs nedeniyle 4 Türk daha hayatını kaybetti
İstanbul Adliyesi'ndeki hakimin koronavirüs test sonucu belli oldu
İstanbul Adliyesi'ndeki hakimin koronavirüs test sonucu belli oldu
Halk otobüsüne alınmayan yaşlı kadının videosunu çeken 2 kişi adliyeye sevk edildi
Halk otobüsüne alınmayan yaşlı kadının videosunu çeken 2 kişi adliyeye sevk edildi
Avukatların muhtasar ve KDV ödemeleri 27 Temmuz'a ertelendi
Avukatların muhtasar ve KDV ödemeleri 27 Temmuz'a ertelendi
Hastanelerin ihtiyacı olduğunu öğrenen hayırsever iş adamı, 600 bin adet eldiven bağışladı
Hastanelerin ihtiyacı olduğunu öğrenen hayırsever iş adamı, 600 bin adet eldiven bağışladı
Ankara'da Pakistan Milli Günü için tören düzenlendi
Ankara'da Pakistan Milli Günü için tören düzenlendi
Son Dakika: İhsan Amca'yı korkutarak video çeken gence verilen ceza belli oldu
Son Dakika: İhsan Amca'yı korkutarak video çeken gence verilen ceza belli oldu
Nobel Ödüllü biyofizikçi Michael Levitt: Koronavirüs salgınının sonuna yaklaşıldı
Nobel Ödüllü biyofizikçi Michael Levitt: Koronavirüs salgınının sonuna yaklaşıldı
İspanyol doktor ağlayarak anlattı: Solunum cihazlarını yaşlılardan söküp gençlere takıyoruz
İspanyol doktor ağlayarak anlattı: Solunum cihazlarını yaşlılardan söküp gençlere takıyoruz
Tıbbı malzemelerdeki fahiş fiyat artışlarından vatandaşlar gibi eczacılar da şikayetçi
Tıbbı malzemelerdeki fahiş fiyat artışlarından vatandaşlar gibi eczacılar da şikayetçi
İsrail'de koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti
İsrail'de koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti
Koronavirüs salgını nedeniyle et fiyatları arttı! Kasapların işleri yüzde 80 düştü
Koronavirüs salgını nedeniyle et fiyatları arttı! Kasapların işleri yüzde 80 düştü
Yaşlı kadının Vefa Hattı'ndan yaptığı çamaşır makinesi isteğini bizzat Vali yerine getirdi
Yaşlı kadının Vefa Hattı'ndan yaptığı çamaşır makinesi isteğini bizzat Vali yerine getirdi
4 NATO askerleri koronavirüse yakalandı
4 NATO askerleri koronavirüse yakalandı
Koronavirüs nedeniyle müşterilerin ekmeğe temas etmesi engellenecek
Koronavirüs nedeniyle müşterilerin ekmeğe temas etmesi engellenecek
Dünyaca ünlü müzisyen, koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirdi
Dünyaca ünlü müzisyen, koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirdi
Hollanda'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 276'ya çıktı
Hollanda'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 276'ya çıktı
65 yaş üstü 3 kişi, polise yakalanmamak için otomobilin arkasına saklandı
65 yaş üstü 3 kişi, polise yakalanmamak için otomobilin arkasına saklandı
ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 593'e yükseldi
ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 593'e yükseldi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Bakanlığımızın Aşı Enstitüsü koronavirüse karşı harekete geçti
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Bakanlığımızın Aşı Enstitüsü koronavirüse karşı harekete geçti
İsviçre'de koronavirüs sebebiyle iki Türk vatandaşı hayatını kaybetti
İsviçre'de koronavirüs sebebiyle iki Türk vatandaşı hayatını kaybetti
Suudi Arabistan'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Suudi Arabistan'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan koronavirüs açıklaması: Ne tedbir varsa aldık
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan koronavirüs açıklaması: Ne tedbir varsa aldık
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Mustafa Şentop İçişleri Bakanı Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Seda Akgül Demet Akalın Yılmaz Erdoğan
Spor Falcao Bülent Uygun Burak Yılmaz Sergen Yalçın Radamel Falcao
Daha Fazla Mart Polis Beşiktaş Fatih Terim
Şu an buradasınız: Gümüşhane, Giresun ve Ordu'da koronavirüs tedbirleri - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2020 20:45:57. #1.15#
title