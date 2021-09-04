Gümüşhane'den ayrılmak isteyen 2 köyde yapılan referandum "evet" yönünde sonuçlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gümüşhane'den ayrılmak isteyen 2 köyde yapılan referandum "evet" yönünde sonuçlandı

Gümüşhane'den ayrılmak isteyen 2 köyde yapılan referandum 'evet' yönünde sonuçlandı
Anadolu Ajansı / Veysel Kara - Haberler | Güncel

Gümüşhane'den ayrılıp başka bir ile bağlanmak isteği nedeniyle halk oylaması kararı alınan Günyüzü ve Üçtaş köylerinde yapılan seçimde, vatandaşların çoğu ayrılma yönünde "evet" oyu kullandı.

Gümüşhane'den ayrılıp başka bir ile bağlanmak isteği nedeniyle halk oylaması kararı alınan Günyüzü ve Üçtaş köylerinde yapılan seçimde, vatandaşların çoğu ayrılma yönünde "evet" oyu kullandı.

Kürtün ilçesine bağlı Günyüzü ve Üçtaş köyleri muhtarlıklarının, Gümüşhane'den ayrılarak sınırları bulunan Giresun'un Doğankent ilçesine bağlanma talepleri üzerine İl İdare Kurulu, 4 Eylül'de ilgili köylerde seçim kararı aldı.

Kararın ardından bugün Üçtaş ve Günyüzü'nde yaşayan vatandaşlar, köylerdeki okullarda kurulan sandıklarda "evet" ve "hayır" pusulalarıyla oy kullandı.

Sabah saatlerinde başlayan ve 17.00'de sona eren oy verme işleminin ardından Günyüzü köyündeki sandıklardan resmi olmayan verilere göre 272 "evet", 196 "hayır" oyu çıkarken 4 oy ise geçersiz sayıldı.

Üçtaş köyünde ise 474 kişi "evet", 33 kişi "hayır" oyu verirken 13 oy geçersiz sayıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara

Caniler boş durmuyor! Kedinin kafasını kesip sokağa attılar
Caniler boş durmuyor! Kedinin kafasını kesip sokağa attılar
Boynuna stor perde dolanarak ölen çocuğun komşuları korku dolu anları anlattı: Gördüğümüzde ölmüştü
Boynuna stor perde dolanarak ölen çocuğun komşuları korku dolu anları anlattı: Gördüğümüzde ölmüştü
Kovid-19 aşısı olmayan işçilerden haftada bir kez PCR testi yaptırmaları istenebilecek
Kovid-19 aşısı olmayan işçilerden haftada bir kez PCR testi yaptırmaları istenebilecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Arif Çetin Hamid Karzai Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Demet Şener Derya Şensoy Mesut Akusta Ferhan Şensoy
Spor Diego Fatih Terim Şenol Güneş Burak Yılmaz Samet Aybaba
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Gümüşhane'den ayrılmak isteyen 2 köyde yapılan referandum "evet" yönünde sonuçlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.9.2021 19:01:37. #1.16#

title