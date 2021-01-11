Gümüşhane'de saman yüklü tır devrildi: 2 yaralı
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Gümüşhane'de saman yüklü tır devrildi: 2 yaralı

11.01.2021 11:05 | Son Güncelleme: 11.01.2021 11:09
Gümüşhane'de saman yüklü tır devrildi: 2 yaralı

Gümüşhane'de saman yüklü tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Gümüşhane'de saman yüklü tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kent merkezinden Giresun'un Doğankent ilçesine giden Yusuf Ak'ın kullandığı 33 ZP 712 plakalı tır, Özkürtün beldesinin Karaçukur Mahallesi'nde virajı alamayarak yol kenarına devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan Ebubekir Atay, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle tırda bulunan saman çuvalları yol kenarına saçıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara

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