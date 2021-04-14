Gümüşhane'de okul müdürlerine afet ve acil durum çantası verildi
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Gümüşhane'de okul müdürlerine afet ve acil durum çantası verildi

Anadolu Ajansı / Veysel Kara - Haberler | Güncel
Gümüşhane'de okul müdürlerine afet ve acil durum çantası verildi

Gümüşhane'de afet ve acil durumlarla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla temsilen okul müdürlerine afet ve acil durum çantası verildi.

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Gümüşhane'de afet ve acil durumlarla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla temsilen okul müdürlerine afet ve acil durum çantası verildi.

Gümüşhane Valiliğinde düzenlenen programda, Vali Kamuran Taşbilek, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Eğitim Daire Başkanı Nalan Aydın ve AFAD İl Müdürü Mesut Bayrak, İl Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan ile bazı okul müdürlerine afet ve acil durum çantası takdim etti.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Taşbilek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 2021 yılını afetlere hazırlıkla ilgili eğitim yılı ilan etmesi dolayısıyla ülkenin her yerinde kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla protokoller imzalandığını anımsattı.

Amaçlarının 2021 yılında Türkiye'de 51 milyonun eğitilmesi, Gümüşhane'de ise aklı eren herkesin afetlere hazırlık noktasında eğitilmesi olduğunun altını çizen Taşbilek, şunları söyledi:

"Ülkemiz afetler konusunda sıkıntılı bir noktada. 2020 yılında yaşadığımız afetler bize gösteriyor ki bu işin şakası yok. Ülkemizi bu sıkıntıdan alabileceğimiz tedbirlerle en iyi noktaya getirip zararları en aza indirgeme noktasında çalışma yapmamız lazım. Afete hazırlıklı bireyler yetiştirdiğimizde afetin ne olduğunu bilen insanlar olarak ülkemizde bu tür olumsuzlukların zararlarını en az etkiyle atlatma noktasında çabalarımız olacak. Aklı eren herkesi Gümüşhane'de eğiterek afetlere hazırlıklı hale getirmek en büyük amacımızdır."

Gümüşhane'de okul müdürlerine afet ve acil durum çantası verildi
Gümüşhane'de okul müdürlerine afet ve acil durum çantası verildi
Gümüşhane'de okul müdürlerine afet ve acil durum çantası verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara

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