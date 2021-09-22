Gümüşhane'de kuvvetli yağış uyarısı

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'de vatandaşlar, bugün ve yarın etkili olması beklenen sağanak yağışa karşı uyarıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteorolojik verilere göre Gümüşhane genelinde, özellikle Torul ve Kürtün ilçelerinde bugün ve yarın beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gök gürültülü sağanak yağışlarda meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, heyelan ve kuvvetli rüzgar ihtimaline karşı dikkatli ve duyarlı olunması, yüksek kesimlerde ve yaylalarda bulunan vatandaşlarımızın karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışlara karşı tedbirli olması, bu kesimlerde zirai faaliyetleri olan üreticilerimizin don hadisesine karşı dikkatli olmaları, vatandaşlarımızın bu bağlamda bilgilendirilmeleri için gerekli duyuruların yapılması ve alınması gereken bütün tedbirlerin alınması hususunda gereğini önemle rica ederim."