Gümüşhane'de kayıp kişi için arama çalışması başlatıldı
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Gümüşhane'de kayıp kişi için arama çalışması başlatıldı

Gümüşhane'de kayıp kişi için arama çalışması başlatıldı
Anadolu Ajansı / Veysel Kara - Haberler | Güncel

Gümüşhane'de dünden beri kendisinden haber alınamayan kişi için arama çalışması başlatıldı.

Gümüşhane'de dünden beri kendisinden haber alınamayan kişi için arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Kürtün ilçesinin Üçtaş Köyü'nün Kıran Mahallesi'nde yaşayan 35 yaşındaki Burhan Meral, dün sabah saatlerinde Yemişen Yaylası'na gitmek için evinden ayrıldı.

Akşam saatlerine doğru kendisinden haber alamayan ve Meral'in yaylaya gitmediğini öğrenen yakınları, durumu Kürtün İlçe jandarma Komutanlığı'na bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, Gümüşhane İl Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü ve köylülerin yardımıyla arazide arama çalışması başlattı.

Zihinsel engelli olduğu öğrenilen Meral'in bulunması için ekiplerin iz takip köpeği ve drone yardımıyla sürdürdüğü arama çalışması devam ediyor.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara

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