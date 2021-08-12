Gümüşhane'de genç kızların yaylada oynadıkları voleybol maçları büyük ilgi görüyor
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Gümüşhane'de genç kızların yaylada oynadıkları voleybol maçları büyük ilgi görüyor

Gümüşhane'de genç kızların yaylada oynadıkları voleybol maçları büyük ilgi görüyor
Anadolu Ajansı / Veysel Kara - Haberler | Güncel

Gümüşhane'de genç kızların yaylada kendi kurdukları voleybol sahasında oynadıkları maçlar, sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

Gümüşhane'de genç kızların yaylada kendi kurdukları voleybol sahasında oynadıkları maçlar, sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

Torul ilçesinin Kirazlık Köyü'ne bağlı Başaklı Yaylası'nda kendi imkanlarıyla direk ve file ayarlayarak düzenli voleybol oynayan gençlerin maçını zaman zaman yayla sakinleri de izliyor.

Gençlerin oynadığı maçlara ilişkin kısa videoların sosyal medyada paylaşılmasının ardından Torul Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü de gençlere file desteği sağladı.

Öte yandan gençler, sevdikleri voleybolda kendilerini geliştirmek için yaylalarına voleybol sahası yapılmasını istedi.

Voleybol oynayan gençlerden Sevim Turan, yaz aylarında yaylada ikamet ettiklerini, kendi imkanlarıyla file yaptıklarını söyledi.

Müsabakaların sosyal medyada ilgi görmesinin ardından destek görmeye başladıklarını ifade eden Turan,"Biz Türk kızları, yayla kızları olarak voleybolda devam etmek istiyoruz. Biz Spor Bakanımızdan yaylamıza voleybol sahası yapmasını talep ediyoruz." diye konuştu.

Voleybolu seven gençlerden Elanur Kudu, yaylada işlerin haricinde bol vakitleri olduğunu ve arkadaşlarıyla bir araya gelerek voleybol oynadıklarını kaydetti.

Voleybolda kendilerini geliştirdiklerini aktaran Kudu, "Kendi imkanlarımızla burada çabalayarak bir yerlere gelmeye çalışıyoruz. Sosyal medya platformunda 10 milyon izlenmeyi geçen videomuz var. Orada da kendimizi ilerlettik. Bu bizi çok mutlu etti. Bu izlenme, Gümüşhane'de en çok izlenmeler arasına da girmiş. Bu bizi gerçekten çok gururlandırıyor ve voleybola daha fazla yönlendiriyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Gümüşhane Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce gençlere file, direk ve top desteğinin sağlanacağı ve istedikleri alanda gelişimleri için gerekli desteğin verileceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara

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