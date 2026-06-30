Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin tutuklandı

İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen "rüşvet" soruşturması kapsamında 25 Haziran'da düzenlenen üçüncü dalga operasyonda aralarında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ile belediye çalışanları ve iş insanlarının da olduğu 25 kişi gözaltına alındı.

Belediye başkanlarının yanı sıra soruşturmada şüphelilerin inşaat ve imar konularıyla alakalı belediye görevlileri ve müteahhitlerle usulsüzlükler karşılığında elden ve banka üzerinde rüşvet aldıkları, verdikleri; 31 Mart 2024 seçimlerinden önce rüşvet olarak değerlendirilen para transferleri bulunduğu belirtildi.

Şüphelilerden İmar ve Şehircilik Müdürü Esin Uysal, geçtiğimiz günlerde emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Yine operasyon kapsamında gözaltına alınan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in annesi M.Y. de emniyetteki ifadesinin ardından cumartesi günü serbest bırakıldı.

ONUR YİĞİT VE 1 ŞÜPHELİYE EV HAPSİ

Seferihisar Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınıp, dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ile CHP'li İzmir Büyükşehir ve Güzelbahçe Meclis Üyesi Doğuş Bayır’a ev hapsi verildi. Kaçak yapı sahibi olduğu öne sürülen diğer şüpheli Ertan K. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

SEFERİHİSAR BELEDİYE BAŞKANI YETİŞKİN TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin’in de aralarında bulunduğu 20 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in de aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklandı

Kaynak: ANKA