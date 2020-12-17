Gümüşhane'de emniyet müdürü ile jandarma komutanı AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Gümüşhane'de emniyet müdürü ile jandarma komutanı AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

17.12.2020 10:03 | Son Güncelleme: 17.12.2020 10:06
Gümüşhane'de emniyet müdürü ile jandarma komutanı AA'nın

Gümüşhane'de İl Emniyet Müdürü Celal Taşçi ve İl Jandarma Komutanı İsmail Gökcek, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Gümüşhane'de İl Emniyet Müdürü Celal Taşçi ve İl Jandarma Komutanı İsmail Gökcek, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

İl Emniyet Müdürü Taşçi, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflar için oy kullandı.

Yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu", spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" adlı fotoğraflarını seçen Taşçi, haber kategorisinde ise Doğukan Keskinkılıç'ın "Koronavirüs yasaklarında polislerin ilk iftarı" adlı fotoğrafını oyladı.

Taşçi, AA'nın ülkenin yüz akı bir habercilik kurumu olduğunu belirterek, fotoğraflar arasında özellikle polislerin toplumun her alanında görev yaptığını gösteren "Koronavirüs yasaklarında polislerin ilk iftarı" adlı fotoğraftan etkilendiğini söyledi.

Oylamaya sunulan fotoğrafları inceleyen İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Gökcek de yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu", spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası", haber kategorisinde ise Özkan Bilgin'in "Van'da çığ felaketi" adlı fotoğrafına oy verdi.

Gökcek, yaşamı anlatan değerli fotoğraflar için AA muhabirlerini tebrik ederek, özellikle Van'daki çığ felaketinde Mehmetçik'in duygu dolu anlarının yer aldığı fotoğrafın kendisi için çok etkileyici olduğunu dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara

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