Gümüşhane'de bir köy karantinaya alındı
Gümüşhane'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyde karantina uygulanacak.
12.08.2020 17:25 | Son Güncelleme: 12.08.2020 18:25
Gümüşhane'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyde karantina uygulanacak.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kürtün ilçesinin Gündoğdu köyü Sevincek Mahallesi'nde bazı vatandaşların Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Açıklamada, filyasyon çalışmaları neticesinde, kamu sağlığının korunması ve virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla söz konusu köyde karantina tedbiri uygulanmasına karar verildiği kaydedildi.
Kaynak: AA