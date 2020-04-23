Gümüşhane'de binlerce kişi balkonlardan İstiklal Marşı'nı okudu Gümüşhane'de yeni tip korona virüs salgını nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı saatler tam 21.00'ı gösterdiğinde binlerce vatandaşın balkonlarından İstiklal Marşı'nı okumasıyla kutlandı.

Gümüşhane'de yeni tip korona virüs salgını nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı saatler tam 21.00'ı gösterdiğinde binlerce vatandaşın balkonlarından İstiklal Marşı'nı okumasıyla kutlandı.

Gün boyunca doğum günü 23 Nisan olan çocuklara Veda Sosyal Destek Grubu görevlileri tarafından yaş pastaları ve hediyelerinin takdim edildiği, özel ses düzenekli araçların çocuk şarkıları çalarak caddeleri gezdiği Gümüşhane'de son etkinlik 21.00'da tüm vatandaşların balkonlarından İstiklal Marşı okumasıyla gerçekleştirildi.

Çocuklar tarafından özenle süslenen pencere ve balkonlara saat 21.00'da çıkan vatandaşlar anons sisteminden okunan İstiklal Marşı'na ellerinde dalgalandırdıkları Türk bayraklarıyla eşlik etti. Evlerdeki balkon ışıklarının açılıp kapatıldığı etkinlikte ayrıca havai fişek gösterisi de gerçekleştirildi.

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek konutunun balkonunda ailesiyle birlikte, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen de belediye binası önüne vatandaşlarla birlikte Türk Bayraklarıyla İstiklal Marşı okudu.

Kent merkezinde çocuk şarkıları çalan araçların oluşturduğu konvoyun mahalleleri gezdiği etkinlikte ayrıca Hasanbey Mahallesinden Gümüşhane manzaralı bir evin balkonunda DJ Uğur Karabulut tarafından müzik gösterisi yapıldı.

Çeşitli marş ve diğer müziklerin çalındığı programda DJ Karabulut şehrin neredeyse yarısından duyulan gösterisini geçirilen bu zor süreçte hem farkındalık hem vatandaşlara moral olması hem de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocukları evlerinde de olsa eğlendirmek amacıyla yaptıklarını söyledi.

Karabulut, İtalya'da bu tarz etkinliğin yapılmasının ardından Gümüşhane'de de neden yapılmasın düşüncesiyle Burak Can Başer'in evinde Can Toygun'la birlikte müzikler çaldıklarını sözlerine ekledi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA