Gümüşhane'de ayılar bir gecede 25 tavuğu yedi
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Altınpınar, Gümüşhane, Güneşli, Torul, 3. Sayfa

Gümüşhane'de ayılar bir gecede 25 tavuğu yedi

Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Altınpınar köyünde kümeslere dadanan ayı yada ayılar bir gecede 25 tavuğu telef etti.

24.03.2020 14:47 | Son Güncelleme: 24.03.2020 14:47
Gümüşhane'de ayılar bir gecede 25 tavuğu yedi

Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Altınpınar köyünde kümeslere dadanan ayı yada ayılar bir gecede 25 tavuğu telef etti.

Edinilen bilgiye göre köyün Güneşli mahallesi, Çit Deresi mevkiinde dün ve önceki gece 4 ayrı kümese giren ayılar kümesleri kırarak yaklaşık 25 tavuk ve hindiyi telef etti.

Sabah olduğunda kümeslerinin kapılarının ve etrafının kırık, tavuklarının da etrafta leşlerini bulan vatandaşlar ise konuyu ilgili makamlara bildirdi.

Yaşadıkları olayı ve korkularını sosyal medya hesaplarından paylaşan köylü vatandaşlar ise "Korona salgını yetmezmiş gibi Altınpınar köyü, Güneşli mahallemizde son günlerde artmakta olan ayı saldırıları ile kümeslerdeki çoğu hayvan telef oldu. Dikkatli olun önlem almadan bahçelere yanaşmayın yada gitmeyin!!!" yorumları yaptı.

Aynı bölgede geçtiğimiz yıl da ayılar evin önünde bağlı olan köpeği parçalamıştı. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

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