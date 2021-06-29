Gümüşhane'de Akıllı Su Sayacı Dönemi Başlıyor

GÜMÜŞHANE'DE AKILLI SU SAYACI DÖNEMİ BAŞLIYOR Gümüşhane Belediyesi kentte bir ilki daha gerçekleştirerek, akıllı su sayacı uygulamasını başlatıyor.

GÜMÜŞHANE'DE AKILLI SU SAYACI DÖNEMİ BAŞLIYOR Gümüşhane Belediyesi kentte bir ilki daha gerçekleştirerek, akıllı su sayacı uygulamasını başlatıyor.

Belediye Başkanı Ercan Çimen, geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen su sayacı ihalesini alan KG Elektronik Kurumsal Satış Temsilcisi Akın Deniz'i makamında kabul ederek, sözleşme imzaladı.

Başkan Çimen, Gümüşhane'de yeni bir dönemi başlattıklarını kaydederek, "Son teknoloji olan kartlı su sayaçlarının ihale sürecini tamamladık. İnşallah bu yıl kartlı su sayacı dönemimiz olacak. Sayaçlarımız kontörlü ve kartlı olacak. Suyu kesildiği anda kontörünü yükleyip suyunu açabilecek. Dolum merkezi cep telefonu olacak" dedi.

İçme suyu sayaçları için 12 bin adet Dn20 ön ödemeli, RF'li ve uzaktan kredi yüklemeli dijital kartlı çok hüzmeli ve hız esaslı hibrit su sayacı aldıklarını belirten Başkan Çimen, "Bilindiği gibi, daha önce vatandaşlarımıza müjdesini verdiğimiz bir hizmeti daha hayata geçiriyoruz. Yılların alt yapısı olan klasik su sayaçlı uygulamaya artık son vereceğiz. Bu çalışmamız Gümüşhane için bir devrimdir. Ön ödemeli akıllı sayaç sistemi abonelerine kontörlü su kullanma imkanı sunuyor. Elektronik kartlı su sayacı uygulaması sayaç okuma ve faturalandırma, su kesme-açma, sayaç sökme-takma gibi tüm işlemleri ortadan kaldırdığı gibi abonelere istedikleri süre ve miktarda su kullanma imkanı da sunarak, su tasarrufu konusunda ciddi katkı sağlayacak. Ayrıca ön ödemeli kartlı su sayacı sayesinde Gümüşhane Belediyesi olarak su hizmetini ön ödeme ile vereceğimiz için ödeme gecikmeleri ortadan kalkacağı gibi, fatura takibi, borç ödeme, su kapattırma-açtırma işlemleri yaptırmak için harcanan zaman ve iş kayıplarının önüne geçilmiş olacak" diye konuştu.

Başkan Çimen, Akıllı sayaçlardan vatandaşların mağdur olmayacağını kaydederek, "Sayaç 30 gün su kullanılmadığında, herhangi bir arızaya karşı kendini kilitlemektedir. Yine sayaç normalden fazla düşük veya çok şiddetli bir debide uzun süre sürekli su kaybı yaşandığında otomatik olarak vanayı kapatarak kendisini kilitler. Kilit ilk etapta yüklenmiş kontör kartı gösterildiğinde tekrar açılır. Sayaç açıldığında bir süre sonra aynı sebeple tekrar kendini kilitlerse ancak yetkili tarafından açılabilir. Sayacın bir önemli özelliği de yangınlarda kontör bitse bile üzerindeki ilgili tuşa bir süre basıldığında devreye girerek 6 saat su verebilmesidir. Bu esnada kullanılan su bedeli daha sonra yüklediği kontörden düşülmektedir Mesai saatleri dışında, kontör bitse bile sayaç su vermeye devam edecek. Yine kullanılan miktar daha sonra yüklenen kontörden düşecek. Sayacın bu özelliği ile vatandaşlarımızın suyu kesintisiz kullanıp mağdur olmaları önlenerek bir sonraki gün mesai saatleri içerisinde tekrar kontör yüklemesine imkan sağlanacak" ifadelerini kullandı.

Akıllı sayaçların patlaklardan dolayı sızan, zayii olan sular yüzünden yüksek meblağlı faturalarından dolayı oluşabilecek mağduriyetleri önlediğini de sözlerine ekleyen Başkan Çimen, "Akıllı sayaç kolaylığı sayesinde belediyenin su borçlarından dolayı icra takibi başlatarak vatandaşlarla karşı karşıya gelmesi önlenmiş olacak. Ayrıca vatandaşın patlaklardan dolayı sızan, kendilerinden habersiz zayii olan sular yüzünden yüksek mebla

29 Haziran 2021, Salı

Kaynak: Habermetre