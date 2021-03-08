Gümüşhane'de 8 katlı apartman karantinaya alındı

SAĞLIK Bakanlığı koronavirüs risk haritasında kırmızı renkle işaretlenen 'Çok yüksek riskli iller' arasında yer alan Gümüşhane'de, 8 katlı apartman İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı.

Kentte merkeze bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan 8 katlı apartman, artan koronavirüs vakaları ile temaslı sayısının fazla olması nedeniyle salgın tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Konu ile ilgili Gümüşhane Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Apartmanda pozitif vaka ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle, virüsün bulaşmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla söz konusu adreste karantina tedbiri uygulanmasına, belirtilen karara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir"

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Uğur AYDIN