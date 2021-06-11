Gümüşhane'de 5 gün önce kaybolan şahsı arama çalışmaları 150 kişiyle devam ediyor
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Gümüşhane'de 5 gün önce kaybolan şahsı arama çalışmaları 150 kişiyle devam ediyor

Gümüşhane'de 5 gün önce kaybolan şahsı arama çalışmaları 150 kişiyle devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde 5 gün önce "Yaylaya gidiyorum" diyerek evden ayrılan zihinsel engelli Hacı Burhan Meral'i arama çalışmaları devam ediyor.

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde 5 gün önce "Yaylaya gidiyorum" diyerek evden ayrılan zihinsel engelli Hacı Burhan Meral'i arama çalışmaları devam ediyor. Çalışmalarda şuana kadar Meral'e ait hiçbir ize rastlanmadı.

İlçeye bağlı Üçtaş köyünün İmat Kıran Mahallesinde yaşayan 36 yaşındaki Hacı Burhan Meral, 7 Haziran günü sabah saatlerinde evinde kahvaltısını yaptıktan sonra "Yaylaya gidiyorum" diyerek evden ayrılmış, akşama kadar geri dönmeyip kendisinden haber alınamayınca yakınları tarafından ekiplere bilgi verilmişti.

Dağlık, sarp, ağaç ve çalılık arazide hem İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri hem Jandarma ekipleri hem de köylülerin arama çalışmalarından henüz sonuç alınamazken ekipler gelen ihbarlara göre de çalışmalara yön veriyor.

AFAD'dan 10 kişilik, Jandarma'dan 60 kişilik ekip ve vatandaşlarla birlikte yaklaşık 150 kişinin katıldığı arama çalışmalarında köylüler ve ekipler adım attıkları her noktada duyabilme ihtimaline karşı "Hacı" ve "Hacı dayı" diye bağırarak çalışma gerçekleştiriyor.

Ekiplerin ve vatandaşların dron ve iz takip köpeği desteğiyle bugüne kadar yaptıkları çalışmalarda köy içi ve mahalleleri, yayla ve obaları, ormanlık alanlar aranırken Meral'e dair en ufak ize rastlanmadı.

Şahsı görenlerin 0 456 213 01 22 numaralı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve 156 Jandarma ihbar hattına bilgi vermeleri istendi. - GÜMÜŞHANE

Gümüşhane'de 5 gün önce kaybolan şahsı arama çalışmaları 150 kişiyle devam ediyor
Gümüşhane'de 5 gün önce kaybolan şahsı arama çalışmaları 150 kişiyle devam ediyor
Gümüşhane'de 5 gün önce kaybolan şahsı arama çalışmaları 150 kişiyle devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Gümüşhane'de 5 gün önce kaybolan şahsı arama çalışmaları 150 kişiyle devam ediyor - Haberler
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