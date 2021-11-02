Gümüşhane'de 450 fidan toprakla buluştu

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'de MÜSİAD tarafından hatıra ormanı oluşturuldu.

MÜSİAD Gümüşhane Şube Başkanlığı tarafından, merkeze bağlı Pirahmet köyünün Ağlatındere mevkisinde fidan dikme töreni düzenlendi.

Etkinliğe, Vali Yardımcısı Gürkan Karaman, Belediye Başkanı Ercan Çimen, Trabzon Orman Bölge Müdür Yardımcısı Mustafa Güven, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, Tarım ve Orman İl Müdürü Edip Birsen, MÜSİAD Gümüşhane Şube Başkanı Baki Kara ve diğer ilgililer katıldı.

Vali Yardımcısı Karaman, fidan dikmenin önemine değinerek, etkinliği gerçekleştiren dernek yöneticilerine teşekkür etti.

Belediye Başkanı Çimen ise MÜSİAD tarafından Gümüşhane'de hatıra ormanı oluşturmasının mutluluğunu yaşadığını belirterek, "İnşallah bunun devamı gelir. Ülkemize, şehrimize hayırlı olsun." dedi.

Trabzon Orman Bölge Müdür Yardımcısı Güven de Türkiye'nin yeşillenmesi noktasında müracaatta bulunanlara yardımcı olduklarını dile getirerek, "Yeter ki dikin diyoruz, dikilmesine vesile olalım diyoruz." ifadelerini kullandı.

Rektör Prof. Dr. Zeybek ise küresel iklim değişikliği ve ağaçlandırma çalışmalarının öneminin altını çizerek, yapılan işin çok anlamlı olduğunu söyledi.

MÜSİAD Gümüşhane Şube Başkanı Kara da kendilerini bu özel günde yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.

Katılımcılar, konuşmaların ardından 400 çam ve 50 meyve fidanı dikti.