Gümüşhane'de 2 bin 500 fidan toprakla buluştu

KARŞIYAKA, İZMİR (AA) - Gümüşhane'de, Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 2 bin 500 fidan toprakla buluştu.

Karşıyaka Mahallesi mesire alanında 500 sarıçam, 1500 huş, 500 akasya fidanının dikimi için düzenlenen törene, Vali Kamuran Taşbilek ve eşi Sibel Taşbilek, Belediye Başkanı Ercan Çimen, protokol üyeleri, öğrenciler, sivil toplum örgütü üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Vali Taşbilek, törende yaptığı konuşmada, dağları, ovaları ve ulaşılabilecek her yeri fidanla buluşturmak istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yılki hedefimiz 84 milyon nüfusumuzun her bir ferdi için 3 fidan dikerek 252 milyon hedefine ulaşmak. Bu yıl çok büyük orman yangını noktasında afetler, felaketler yaşadık. Adeta ciğerlerimiz yandı. Ormansız bir dünya çok kötü. O yeşilin yanıp simsiyah olduğunu, o ağaçların küllere döndüğünü gördüğümüz zaman ülkemizin tapu senetleri olan ağaçların yemyeşil haliyle kalmasının bizim için ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha anladık. Onun için bu yıl Cumhurbaşkanımızın talimatıyla her yıl yapılanın çok daha büyüğü bir seferberlik ilan edildi. 252 milyon hedefine bu yıl evlatlarımızla, gençlerimizle beraber ulaşacağız. Gümüşhane'mizin dağını, taşını ormanla fidanla bezeterek devletimizin koyduğu bu hedefe ulaşma noktasında hep birlikte gayret edeceğiz."

Yapılan duanın ardından katılımcılar, alanda hazırlanan fidanları toprakla buluşturuldu.

Haberi Kaydet