Gümrüklerde Kırmızı Hat uygulaması tepkilerden sonra geri çekildi Gümrüklerde işlemleri yavaşlatan Kırmızı Hat uygulaması haftanın ilk günü yoğun tepki alınca geri adım atıldı.

Yeni tip koronavirüs salgını tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'nin de ihracatını ciddi oranlarda düşürürken, gümrük idarelerindeki ithalat işlemlerinin en az bir hafta içerisinde tamamlandığı "Kırmızı Hat"a yönlendirilmesi, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in açıklamalarıyla birlikte gündeme gelmişti.

Konuya ilişkin euronews Türkçe'ye bilgi veren kaynaklar ise, gelen tepkilerin üzerine geri adım atılmaya başlandığını söylüyorlar. Euronews.com'da Görüntüle