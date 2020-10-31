Gülümser Heper kimdir? Gülümser Heper mesleği ne? Gülümser Heper kaç yaşında, nereli?

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Dikkat çekici yorumları ile dikkatleri çeken Gülümser Heper yorumu kimliği yanında siyasi yönü de vardır. Peki, Gülümser Heper kimdir? Gülümser Heper mesleği ne? Gülümser Heper kaç yaşında, nereli?

GÜLÜMSER HEPER KİMDİR?

Prof. Dr. Gülümser Heper 1964 Sivas doğumlu.

Prof. Dr. Gülümser Heper İlk, Orta ve Lise Eğitimini Sivas'ta tamamladı. Prof. Dr. Gülümser Heper Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Aynı Üniversitede İç Hastalıkları Ana Bilim Dalında araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Sivas'ta Kronik Böbrek Hastalıkları Derneğini kurdu ve başkanlığını yürüttü. Prof. Dr. Gülümser Heper 1992'de İç Hastalıkları Uzmanı oldu. 1993'de Kardiyoloji Kliniğinde Kardiyoloji İhtisasına başladı.

2003 yılında Kardiyoloji Doçenti, 2008'de Profesör oldu.

2011 de AİBÜ Kardiyoloji Bölümünden ayrıldı ve Ankara'da bir özel hastanede çalıştı. 1993'den itibaren Girişimsel ve Klinik Kardiyolog olarak çalışmaktadır. AİBÜ bir dönem Rektörlüğü'nün talebi üzerine Kardiyak Rehabilitasyon Hastanesi Projesi yaptı. Dünyada ve Türkiye'de Koruyucu Sağlık Sistemi Politikalarının yerleştirilmesi amaçlı halkımıza, hekimlere ve çeşitli sivil toplum örgütlerine sunumlar gerçekleştirdi. Doç. Dr. Abdüllatif Şener'in kurduğu Türkiye Partisinin kurucu üyesi ve MKYK üyeliğini de yapmış olup partinin Sağlık Programlarının oluşmasında öncülük etti.

Bir dönem CHP Şırnak Belediye Başkan Adayı olan Gülümser Heper, sistemi eleştirdiği için hem üniversiteden hem de CHP'den atıldığını açıkladı.

Şu anda ülkemizde yerleşmiş sağlık sisteminin ve politikaların eleştirildiği ve halkçı sağlık politikalarının sınırlarının belirlendiği kolektif bir çalışma olan "Tıp Bu Değil 1 ve 2" isimli kitapta iki bölümüm mevcuttur. İnceleme halinde "Ben, İbni Sina" isimli bir kurgu romanı mevcuttur.

İnternet Gazeteciliği yapan bazı gazetelerin yazarları arasında düzenli siyasi makaleler yazmakta.

Şuan da Okan Hastanesinin Kardiyoloji bölümünde doktorluk yapmakta olan Prof. Dr. Gülümser Heper bir çocuk annesi.