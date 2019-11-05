Gültepe'nin imar planına revize

05.11.2019 11:31

Gültepe İmar Planları, sosyal donatı ve yeşil alan bakımından zenginleştirilerek, binlerce insanı daha çağdaş bir yaşama kavuşturacak şekilde revize edildi.



Konak'ta, 14 mahallede kentsel dönüşümü başlatarak binlerce insanın hayatına dokunacak Gültepe İmar Planlarında sona yaklaşıldı. Başkan Abdül Batur, üzerinde revize çalışmalarını başlattığı Gültepe İmar Planlarını, Konak Belediyesinin 1 Kasım'da yapılan meclis toplantısına getirdi. Meclis, son virajı alan planları görüşülmek üzere imar ve kentsel dönüşüm komisyonlarına gönderdi.



Daha önceki dönemde hazırlanan; ancak İzmir Büyükşehir Belediyesinden dönen imar planlarında gerekli incelemelerin yapıldığını ve hızla revize çalışmalarına başlandığını hatırlatan Başkan Batur, "Gültepe planları bizim en önemli çalışmalarımızdan biridir. İyi bir çalışma oldu, kısa sürede tamamladık. Önce bizim meclisimizden, sonra büyükşehirden geçecek. Askı sürecinden sonra da uygulama aşaması başlayacak. İmar ve kentsel dönüşüm komisyonlarındaki arkadaşlarımıza da şimdiden teşekkür ediyorum. Kentsel dönüşüm sadece binaları, beton blokları dikmek demek değildir. O alanda yaşayan insanların yaşam seviyesini belirli bir noktaya çıkarmalıyız. Bizim birinci önceliğimiz de bu. Örneğin eski planda kişi başına 2.46 metrekare olan, yeşil alan ve rekreasyon alanlarını da barındıran sosyal donatı alanlarını biz 13.7'ye çıkardık. Bunun dünya standardı 11. Biz kişi başına düşen yeşil alan miktarını 6 kat artırarak, dünya standartlarını da aştık. Konak'taki dönüşüm işte böyle gerçekleşecek: Sosyal donatı ve yeşil alanlarıyla daha çağdaş, daha yaşanabilir bir kent kuracağız" dedi.



Başkan Batur'un büyük önem verdiği Gültepe Bölgesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu; Çınartepe, Atamer, Millet, Murat, Trakya, Anadolu, Saygı, Mehmet Akif, Ulubatlı, Yirmialtı Ağustos, Yavuz Selim, Zeybek, Huzur ve Cengiz Topel olmak üzere 14 mahalleyi, yaklaşık 300 hektarlık bir alanı kapsıyor. Yapılan revizyonda en dikkat çeken detay ise Başkan Batur'un da işaret ettiği, sosyal donatı ve kişi başına düşen yeşil alan miktarındaki artış oldu. Spor, eğitim ve sağlık alanları, sosyal ve kültürel tesis alanları ile yeşil alan paylarının ciddi düzeyde artırıldığı planda, kişi başına yaklaşık 13 metrekare donatı alanı öneriliyor. Ortalama 2 ve 4 kat yapılaşma hakkı bulunan alanda, tek ada tek parsel oluşacak şekilde yapılaşma benimsenerek, zeminde sosyal altyapının iyileştirilmesi amaçlanıyor. Kat sayısı ise maksimum 10 olacak şekilde öneriliyor. - İZMİR

Kaynak: İHA