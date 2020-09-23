Gülseren Budayıcıoğlu kimdir? Gülseren Budayıcıoğlu nereli, kaç yaşında? Gülseren Budayıcıoğlu kitapları
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gülseren Budayıcıoğlu kimdir? Gülseren Budayıcıoğlu nereli, kaç yaşında? Gülseren Budayıcıoğlu kitapları

23.09.2020 09:48 | Son Güncelleme: 23.09.2020 09:52

Dr. Gülseren Budayıcıoğlu, psikiyatrist olmasının yanında TRT'de spiker ve sunucu olarak da görev aldı. Madalyonun İçi adlı kitabı ile popüler hale gelen Budayıcıoğlu, kitaplrı sayesinde dikkat çekiyor. Gülseren Budayıcıoğlu hayatı, biyografisi...

Gülseren Budayıcıoğlu kimdir? Gülseren Budayıcıoğlu nereli, kaç yaşında? Gülseren Budayıcıoğlu kitapları

Gülseren Budayıcıoğlu, TED Koleji'nde eğitim gördükten sonra, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğrenimini sürdürdü. Madalyon Psikiyatri Merkezini kuran Gülseren Budayıcıoğlu evli mi, eşi kim? Hacettepe'de psikiyatri alanında görev yaptıktan sonra kendi kliniğini açtı. İşte, Gülseren Budayıcıoğlu hakkında detaylar...

GÜLSEREN BUDAYICIOĞLU KİMDİR?

Başarılı yazar ve psikiyatr Budayıcıoğlu, 1947 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Babası devlet memuruydu. Bir kız, bir erkek kardeşi vardır.

İlkokuldan sonra TED Ankara Koleji'ne ve sonrasında da Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesine girdi. Bu arada TRT'nin açtığı spikerlik sınavlarını kazanarak bir yandan da ders dışında kalan zamanlarında Ankara Radyosunda çalışmaya başladı. Ardından TRT Televizyonu yayına başlayınca oraya geçti. TRT de anons spikerliğinden, eğlence programlarını sunmaya kadar hemen her programda görev aldı.

Gülseren Budayıcıoğlu kimdir? Gülseren Budayıcıoğlu nereli, kaç yaşında? Gülseren Budayıcıoğlu kitapları

Tıp fakültesini tamamlamasının akabinde doktor oldu ve TRT'den ayrıldı, sınıf arkadaşı Aydın'la evlendi. Psikiyatri alanında ilerlemek isteyen Budayıcıoğlu, Hacettepe Üniversitesi psikiyatri alanında eğitimine başladı. Aynı yıl kızı Yağmur dünyaya geldi.

İhtisası bittikten sonra Hacettepe'de öğretim görevlisi olarak kaldı. Bu dönemde babaısnı kaybetti ve oğlu Haan dünyaya geldi. Doçentlik tezini tamamlamak için çalışan Gülseren Budayıcıoğlu, Hacettepe'deki görevinden istifa ederek, kendi muayenehanesini açtı. Kliniğe olan ilgi artınca 2005 yılında daha kapsamlı olan Madalyon Psikiyatri kliniğini kurdu.

2007 yılında eşi Aydın Budayıcıoğlu'nu hayatını kaybetti. 2012 yılında Madalyon Psikiyatri Merkezi İstanbul şubesini kurdu. Diğer yandan kaleme aldığı kitapları bulunuyor.

Gülseren Budayıcıoğlu kimdir? Gülseren Budayıcıoğlu nereli, kaç yaşında? Gülseren Budayıcıoğlu kitapları

2008 - Günahın Üç Rengi: Madalyonun Öteki Yüzü

2011 - Hayata Dön

2015 - Kral Kaybederse

2020 - Madalyonun İçi: Bir Psikiyatrin Not Defteri

Kaynak: Haberler.com

İlgili Haberler

Dr. Gülseren Budayıcıoğlu kimdir? Dr. Gülseren Budayıcıoğlu hayatı ve biyografisi ve eserleri!
Dr. Gülseren Budayıcıoğlu kimdir? Dr. Gülseren Budayıcıoğlu hayatı ve biyografisi ve eserleri!
Masumlar Apartmanı dizisi hangi eserden uyarlandı? Madalyonun içi romanı kime ait? Dr. Gülseren Budayıcıoğlu eserleri nelerdir?
Masumlar Apartmanı dizisi hangi eserden uyarlandı? Madalyonun içi romanı kime ait? Dr. Gülseren Budayıcıoğlu eserleri nelerdir?
Masumlar Apartmanı 1. bölüm yeni bölüm izle! Masumlar Apartmanı 1. Bölüm fragmanı yayınlandı! Masumlar Apartmanı dizisi oyuncuları kimler?
Masumlar Apartmanı 1. bölüm yeni bölüm izle! Masumlar Apartmanı 1. Bölüm fragmanı yayınlandı! Masumlar Apartmanı dizisi oyuncuları kimler?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Muharrem İnce Halife Hafter Süleyman Soylu Charles Michel Mustafa Destici
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Serenay Sarıkaya Candaş Tolga Işık
Spor Sörloth Fatih Terim Vedat Muriqi Marcel Tisserand Robert Prosinecki
Daha Fazla Kaza Çocuk Adana Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gülseren Budayıcıoğlu kimdir? Gülseren Budayıcıoğlu nereli, kaç yaşında? Gülseren Budayıcıoğlu kitapları - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.9.2020 09:52:34. #1.14#
title