Gülseren Budayıcıoğlu kimdir? Gülseren Budayıcıoğlu nereli, kaç yaşında? Gülseren Budayıcıoğlu kitapları Dr. Gülseren Budayıcıoğlu, psikiyatrist olmasının yanında TRT'de spiker ve sunucu olarak da görev aldı. Madalyonun İçi adlı kitabı ile popüler hale gelen Budayıcıoğlu, kitaplrı sayesinde dikkat çekiyor. Gülseren Budayıcıoğlu hayatı, biyografisi...

Gülseren Budayıcıoğlu, TED Koleji'nde eğitim gördükten sonra, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğrenimini sürdürdü. Madalyon Psikiyatri Merkezini kuran Gülseren Budayıcıoğlu evli mi, eşi kim? Hacettepe'de psikiyatri alanında görev yaptıktan sonra kendi kliniğini açtı. İşte, Gülseren Budayıcıoğlu hakkında detaylar...

GÜLSEREN BUDAYICIOĞLU KİMDİR?

Başarılı yazar ve psikiyatr Budayıcıoğlu, 1947 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Babası devlet memuruydu. Bir kız, bir erkek kardeşi vardır.

İlkokuldan sonra TED Ankara Koleji'ne ve sonrasında da Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesine girdi. Bu arada TRT'nin açtığı spikerlik sınavlarını kazanarak bir yandan da ders dışında kalan zamanlarında Ankara Radyosunda çalışmaya başladı. Ardından TRT Televizyonu yayına başlayınca oraya geçti. TRT de anons spikerliğinden, eğlence programlarını sunmaya kadar hemen her programda görev aldı.

Tıp fakültesini tamamlamasının akabinde doktor oldu ve TRT'den ayrıldı, sınıf arkadaşı Aydın'la evlendi. Psikiyatri alanında ilerlemek isteyen Budayıcıoğlu, Hacettepe Üniversitesi psikiyatri alanında eğitimine başladı. Aynı yıl kızı Yağmur dünyaya geldi.

İhtisası bittikten sonra Hacettepe'de öğretim görevlisi olarak kaldı. Bu dönemde babaısnı kaybetti ve oğlu Haan dünyaya geldi. Doçentlik tezini tamamlamak için çalışan Gülseren Budayıcıoğlu, Hacettepe'deki görevinden istifa ederek, kendi muayenehanesini açtı. Kliniğe olan ilgi artınca 2005 yılında daha kapsamlı olan Madalyon Psikiyatri kliniğini kurdu.

2007 yılında eşi Aydın Budayıcıoğlu'nu hayatını kaybetti. 2012 yılında Madalyon Psikiyatri Merkezi İstanbul şubesini kurdu. Diğer yandan kaleme aldığı kitapları bulunuyor.

2008 - Günahın Üç Rengi: Madalyonun Öteki Yüzü

2011 - Hayata Dön

2015 - Kral Kaybederse

2020 - Madalyonun İçi: Bir Psikiyatrin Not Defteri

Kaynak: Haberler.com