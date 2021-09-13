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Gülşen Yüksel kimdir? Gülşen Yüksel kaç yaşında, nereli? Gülşen Yüksel biyografisi!

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Gülşen Yüksel kimdir? Gülşen Yüksel kaç yaşında, nereli? Gülşen Yüksel biyografisi!

TV8'de hafta içi her gün magazin programlarını yorumlayan Gülşen Yüksel'in hayatı ise merak konusu oldu. Peki, Gülşen Yüksel kimdir? Gülşen Yüksel kaç yaşında, nereli? Gülşen Yüksel mesleği nedir? Gülşen Yüksel hayatı ve biyografisi nedir?

Uzun süre magazin programları sunduktan sonra ara veren ve deyim yerindeyse kabuğuna çekilen başarılı televizyoncu Gülşen Yüksel tekrar ekranlara döndü. TV8'de hafta içi her gün magazin programlarını sunan Gülşen Yüksel kimdir? Gülşen Yükselkaç yaşında, nereli? Gülşen Yüksel mesleği nedir? Gülşen Yüksel hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

GÜLŞEN YÜKSEL KİMDİR?

24 Haziran 1977 yılında İstanbul'da doğmuş olan Gülşen Yüksel yengeç burcudur. Sanatçı 53 kilogram ve 164 boyundadır. Göz rengi kahverengi ve saç rengi de kahverengidir. Ekranlarda sık sık karşılaştığımız sanatçı sunuculuk yapmaktadır. Sunuculuğunu ise şuan Renkli sayfalar adındaki programla yapmakta ve bu programı Müge Dağıstanlı ile beraber sunmaktadır. Gülşen Yüksel vatan gazetesinde magazin müdürü olarak da çalışmıştır. Bu gazeteden sonra ise Sabah Gazetesinde çalışmaya başlamıştır. 2015 yılında ise 2. Sayfa adındaki programın sunuculuğunu yapmaya başlamıştır.

Programlar ile karşımıza çıkmış olan Gülşen Yüksel'in eğitim hayatı ile ilgili bir bilgi bulunmamaktadır. Bu programları sunduğu esnada ise 21 Aralık 2012 tarihi itibari ile Metin Salt ile dünya evine girmiştir.

Sanatçının asıl mesleği Gazeteci olmakla beraber Tv Sunuculuğunda da büyük başarılar elde ettiği bilinmektedir. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

GÜLŞEN YÜKSEL'İN EŞİ METİN SALT KİMDİR?

Başarılı magazinci Gülşen Yüksel kar, kış, kıyamet demeden 2012 yılı 21 Aralık'ta nikah masasına oturmuş o dönem çok konuşulmuştu. Gülşen Yüksel VESTEK'in Genel Müdürü Metin Salt ile evli. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

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