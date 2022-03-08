Yine Gülşen yine olay! Kucağına oturduğu seyirci, şarkıcının kalçasını tokatladı

Sahne kıyafetleriyle tartışmalara konu olarak gündemden düşmeyen Gülşen, yine çok konuşulacak bir harekete imza attı.

SEYİRCİNİN KUCAĞINA OTURDU

Ünlü şarkıcı, parçasını söylediği esnada seyircilerden birinin kucağını oturdu. O esnada seyircinin ise Gülşen'in kalçasına tokat atması dikkat çekti. O anlar cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyada paylaştı. Söz konusu kişinin, Gülşen'in yakın arkadaşı iddia edildi.

BERGEN'İN ŞARKISINI SÖYLEDİ

Aranjör Ozan Çolakoğlu ile olan mutlu evliliğiyle adından söz ettiren 45 yaşındaki Gülşen, bu konserinde de yine cesur bir tercihte bulundu. Ünlü şarkıcı, konserde Bergen'in 'Sen Affetsen Ben Affetmem' şarkısını da söyleyerek hayranlarına sürpriz yaptı.