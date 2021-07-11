Gülşen sahne kıyafetiyle gündem oldu
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Gülşen sahne kıyafetiyle gündem oldu

Gülşen sahne kıyafetiyle gündem oldu
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Pandemi yasaklarının hafiflemesiyle birlikte ünlü isimler de sahneye çıkmaya başladı. Şarkıcı Gülşen Alaçatı'daki sahne kostümüyle gündem oldu. İşte detaylar...

Ünlü şarkıcı Gülşen'in sahne kıyafeti olay yarattı. Gülşen, 2016 yılında aranjör Ozan Çolakoğlu ile nikah masasına oturmuştu.

Evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı sürdüren Gülşen ve Ozan Çolakoğlu, 2017 yılında ise oğulları Azur Benan'ı kucaklarına almanın sevincini yaşamıştı.

Pandemi yasaklarının gevşetilmesiyle birlikte ünlü isimler de sahneye çıkmaya başladı. Alaçatı'da sevenleriyle buluşan Gülşen'in sahneye kıyafeti ise çok konuşuldu. Ünlü şarkıcı transparan pantolonun altına siyah iç çamaşırı giydi.

Gülşen sahne kıyafetiyle gündem oldu
Gülşen sahne kıyafetiyle gündem oldu
Gülşen sahne kıyafetiyle gündem oldu

Kaynak: Snob Magazin

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