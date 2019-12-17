Gülşen'in yeni albümü yolda
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Gülşen'in yeni albümü yolda

Kış partisi için Türkiye'ye gelen ünlü sanatçı Gülşen, sevenlerine yeni albüm müjdesi verdi.

17.12.2019 11:37 | Son Güncelleme: 17.12.2019 11:42
Gülşen'in yeni albümü yolda

Kış partisi için 'ye gelen ünlü sanatçı Gülşen, sevenlerine yeni albüm müjdesi verdi.


Uzun süredir Ozan Çolakoğlu ile birlikte albüm kayıtları için 'da bulunan Gülşen, geçtiğimiz gün 'daki 'Kışa Merhaba' partisi için Türkiye'ye geldi. Başarılı sanatçı yeni albümünü yılın ilk aylarında çıkaracağının müjdesini sahneden verdi.


Yılın şarkısı 'Bir İhtimal Biliyorum'


Geçtiğimiz yıl 'Bir İhtimal Biliyorum' adlı teklisiyle müzik listelerinde üst sıralarda yer alan sanatçı yeni albümündeki tüm söz ve müzikleri yine kendisi hazırlıyor.


Albüm öncesi Edis'le düet


Gülşen, Edis 'le birlikte seslendirecekleri ve Ocak ayında yayınlanacak olan şarkıları için de gece gündüz çalışıp dinleyici karşına çıkmak için gün sayıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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