Gülşen'in eşi Ozan Çolakoğlu resti çekti: Herkes kendi işine baksın

Ozan Çolakoğlu, günlerdir sahne kıyafetlerinden dolayı eleştiri yağmuruna tutulan eşi Gülşen'e bir kez daha destek olarak tepki gösterenlere resti çekti. Eşinin ne yapacağını bilecek olgunlukta olduğunu söyleyen Çolakoğlu, "Herkes kendi işine baksın. Rahatsız olan mekana gelmesin, sosyal medyadan da takip etmesin" dedi.

Evli ve bir çocuk annesi Gülşen, konserlerinde tercih ettiği kıyafetlerden dolayı gündemden düşmüyor. Son olarak sahneye transparan elbiseyle çıkıp dans eden Gülşen, hakkındaki iddialara cevap vererek "Hiçbir sıfatın kölesi değilim" dedi. Gülşen'in bu açıklamalarının ardından eşi Ozan Çolakoğlu da sessizliğini bozdu.

"GÜLŞEN NE YAPACAĞINI BİLECEK OLGUNLUKTA, HERKES İŞİNE BAKSIN"

Magazin News'in objektifine takılan Ozan Çolakoğlu, eşinin sahne kıyafetleri için "Ben karışmıyorum onun işidir saygı duyuyorum. Ne yapacağını bilecek olgunlukta. Biz normal işimizi yapıyoruz, ortalık kendi kendine kaynıyor. Gülşen işini yapıyor insanlar konuşuyor. Huzursuz etmiyor bizi ilgilenmedikçe bir şey etkilemiyor. Ben yapı olarak Gülşen ya da başka insanın yaptığı işi eleştirmeyi doğru bulmuyorum. Herkes kendi hayatından sorumlu herkes kendi işine baksın" dedi.

"RAHATSIZ OLAN MEKANA GELMESİN"

Çolakoğlu "Sizce sahnede dekoltenin bir sınırı olmalı mı?" sorusu üzerine de "Kime göre kimi baz alacaksın? Biri öyle biri böyle diyor. Burada merci kim? Bana göre merci oraya, o mekana gelen insanlar. Onlar rahatsız olmuyorsa ve memnunsa sıkıntı yoksa başkalarına ne bundan? Rahatsız olan o mekana gelmez, Gülşen'i sosyal medyadan takip etmez yani bitti. O kadar basit. Ben ilgilenmediğim konulara bakmıyorum sosyal medyada" şeklinde konuştu.

GÜLŞEN SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Tartışmaların odağındaki isim olan Gülşen ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Evet, ben bir anne-babanın kızı, evet bir erkeğin eşi, ve bir yavrunun annesiyim. Babasının kızı Bir erkeğin karısı Bir çocuğun annesi olmaktan öte; Ben aklı ve düşünme yeteneği olan özgür iradeye sahip bir insanım. Bu sıfatlardan fazlasıyım. Hiçbir sıfatın kölesi değilim. Kimseye ait değilim. Ben kendimim. Kendime aidim" demişti.

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