Gülşen'in birbirinden uyumsuz kombini şaşkın bakışların odağı oldu
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Gülşen'in birbirinden uyumsuz kombini şaşkın bakışların odağı oldu

20.02.2021 19:39 | Son Güncelleme: 20.02.2021 20:13

Eşi Ozan Çolakoğlu ve oğluyla birlikte görüntülenen Gülşen, uyumsuz kombiniyle dikkatleri üzerine çekti. Ayaklarına kadar uzun montunu terlik ve gözlükle tamamlayan ünlü şarkıcı, şaşkın bakışların odağı oldu.

Ünlü şarkıcı Gülşen, Nişantaşı'nda bir hastane çıkışı eşi Ozan Çolakoğlu ve oğlu Azur ile kameralara yansıdı. İlginç bir kombin tercih eden Gülşen, meraklı bakışların altında kaldı.

MERAKLI BAKIŞLARIN ALTINDA KALDI

Genel sağlık kontrolleri için oğlu ve eşiyle birlikte Nişantaşı'nda özel bir hastaneye gelen Gülşen, vücudunun neredeyse tümünü kaplayan montlu kombinini, kışlık çorap ve terlikle tamamladığı görüldü. Makyajsız görüntülenmemek için gözlük de takan ünlü şarkıcı, çevredekilerin merak bakışları altında gazetecilerden gelen soruları yanıtladı.

AYAKÜSTÜ AÇIKLAMA YAPTI

Arabasına bindiği sırada ayaküstü konuşan Gülşen, sağlık durumlarının iyi olduğunu kaydederek, "Genel kontrollerimizi olduk, şimdi eve gidiyoruz. Sürekli işlerimiz olduğu için yurt dışına çıkıyoruz. Müzik çalışmaları için gidip geliyoruz." şeklinde konuştu.

Gülşen'in birbirinden uyumsuz kombini şaşkın bakışların odağı oldu
Gülşen'in birbirinden uyumsuz kombini şaşkın bakışların odağı oldu
Gülşen'in birbirinden uyumsuz kombini şaşkın bakışların odağı oldu
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