Gülşen'den kıyafet açıklaması

Şarkıcı Gülşen, son konserinde giydiği transparan kıyafet yüzünden yapılan eleştirile ilk kez cevap verdi. Ümlü şarkıcı, Instagram'dan ateş püskürdü. İşte detaylar...

Sahnede giydiği transparan kıyafet tartışmalara neden olan Gülşen, ilk kez konuştu. İç çamaşırının üzerine transparan giyen şarkıcı, Instagram'dan ateş püskürdü.

Gülşen, "Son konserimde, dilediğimi giyme özgürlüğümü kullanarak seçtiğim kıyafet, bir çok farklı ama en mühimi özgürlük alanına, tercihlere olan saygı sınırlarını aşan türden yorumları duymama sebep oldu. Sizler için çok küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Ne giydiğime, ne düşündüğüme, nasıl yaşamak ve varolmak istediğime sadece ama sadece kendim karar verebilirim. Tıpkı sizlerin de hayatlarında olduğu ya da olması gerektiği gibi. Bir toplumu oluşturan bütün parçaların, her görüşten, her inançtan olan tüm insanların, birbirlerine zarar vermeden, dilediği şekilde bir arada barış içinde yaşamasıdır bütün hikaye... Bugün toplum olarak geldiğimiz noktada bunu hatırlatmak durumunda kalmış olmak inanılmaz iç acıtıcı. Ama ben bilhassa, bana kalbi ve aklıyla eşlik edenlere, umut diyenlere, nefes kabul edenlere sımsıkı sarılıyorum ve teşekkür ediyorum. Öyle hayat doluyuz ki yok ettiklerini düşündükçe kök salıyoruz" diye yazdı.

Kaynak: Snob Magazin