Gülşehir-Karacaşar yolu sıcak asfaltı hizmete açıldı

28.08.2019 15:18

Gülşehir Belediyesi ve İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından Gülşehir-Karacaşar yolunda tamamlanan sıcak asfalt çalışmaları sonrasında yol düzenlenen törenle hizmete açıldı.



Gülşehir Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan sıcak asfalt açılış törenine AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Yücel Menekşe, Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi, İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç, İl Özel İdare Genel Sekreter vekili Ramazan Çiftçi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Burada konuşan Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi, "Seçim döneminde söz verdiğimiz tüm çalışmaları birer birer yapmaya devam ediyoruz. Bu kapsamında ilçemizin önemli mahallelerinden olan Karacaşar mahallemiz yolunu sıcak asfalta kavuşturduk. Bu çalışmamızda emeği geçen İl Başkanımız Mustafa Rauf Yanar, milletvekillerimiz Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe'ye, İl Genel Meclis Başkanımız gürbüz Dinç'e ve İl Özel İdaremize teşekkür ederiz" dedi.



AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar'da konuşmasında, "Gülşehir AK Belediyecilikle özlediği istediği hizmetlere kavuşmaya devam ediyor. Bu hizmetleri ilçemize kazandıran Belediye Başkanımız Fatih Çiftçi'ye teşekkür ederim" diye konuştu. AK Parti Milletvekili Yücel Menekşe de konuşmasında, "Gülşehir ilçemiz özlediği hizmete AK Parti iktidarı ve AK belediyeciliği ile kazanmaya devam ediyor. Genç, dinamik ve çalışkan belediye başkanımız Fatih Çiftçi gecesine gündüzüne katarak ilçemize hizmet etme çabası içerisinde. İşte tüm bu çalışmalar ile birlikte Gülşehir özlediği hizmetlere kavuşuyor ve kavuşmaya devam edecek. Gülşehir-Karacaşar sıcak asfaltı ilçemize hayırlı olsun" şeklinde konuştu. AK Parti milletvekili Mustafa Açıkgöz ise konuşmasında, "Gülşehir-Karacaşar yolu asfalt çalışması tamamlandı ve vatandaşlarımızın hizmetine açtık. Hayırlı olsun. AK hizmetlerle, AK Belediyecilikle kazanan Gülşehir oldu; olmaya da devam edecek. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yolumuz da bir, gayretimiz de bir sevdamız Nevşehir" dedi.



Gülşehir'de düzenlenen program konuşmaların ardından yolun hizmete açılması ile devam ederken daha sonra ise AK Parti heyeti vatandaşlar ile sohbet etti. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA