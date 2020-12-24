Gülşehir Belediyesi'nde TİS imzalandı
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Gülşehir Belediyesi'nde TİS imzalandı

24.12.2020 11:22 | Son Güncelleme: 24.12.2020 11:25
Gülşehir Belediyesi'nde TİS imzalandı

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı ile Gülşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşme görüşmeleri anlaşmayla sonuçlanarak imza altına alındı.

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı ile Gülşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşme görüşmeleri anlaşmayla sonuçlanarak imza altına alındı.

Gülşehir Belediyesinde gerçekleşen törene Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, Belediye Başkanı Fatih Çiftçi, Belediye ve sendika yetkilileri ile işçiler katıldı. Sözleşmenin 3 yılı kapsadığını belirten Şube Başkanı Çelik; "Yaptığımız bu sözleşme ile üyelerimizin maaş ve sosyal haklarına belirli oranlarda zam yapıldığı gibi ikramiye ve bayramlarda da çeşitli sosyal hak elde ettik. Arkadaşlarımızın en düşük yevmiyesi de 123 TL'ye yükseltilmiştir. Belediye başkanımıza bizlere göstermiş olduğu anlayıştan dolayı teşekkür ediyorum. Toplu iş sözleşmemizin üyelerimize ve belediyemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Belediye Başkanı Fatih Çiftçi de sözleşmenin günümüz şartlarına göre iyi bir sözleşme olduğunu ve ellerinden gelen en iyi zammı işçilerine verdiklerini belirterek, imzalanan toplu iş sözleşmesinin her iki tarafa da hayırlı olması temennisinde bulundu. Sözleşmeyi kurban keserek kutlayan işçiler, bir kurban da covid testi pozitif çıkıp iyileşerek sağlığına kavuşan Belediye Başkanı Fatih Çiftçi için kestiler. - KAYSERİ

Gülşehir Belediyesi'nde TİS imzalandı
Gülşehir Belediyesi'nde TİS imzalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 11:26:23. #1.15#
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